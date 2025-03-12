Bakan Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması! İkramiyeler ne zaman yatacak?

Son dakika: Emekli bayram ikramiyesinde son durum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ikramiyesi ile ilgili açıklama yaptı. Emekli bayram ikramiyesi 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkartılmıştı. Peki, ikramiyeler hesaplara ne zaman yatacak?
Bakan Işıkhan "Meclis'ten geçince hesaplara yatacak" dedi.
AK Parti, emekli bayram ikramiyesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunmuştu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Emeklilerimize verilen Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda verilen ikramiye tutarını yapılan değerlendirmeler sonucunda, bütçe dengeleri de dikkate alınarak, 3 bin liradan 4 bin liraya çıkartıyoruz." demişti.
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