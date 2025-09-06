HABER

Bakan Işıkhan duyurdu: 5 kanser ilacı daha SGK geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Vücudun kendi bağışıklık sistemiyle beraber 25 farklı kanser alt türüne karşı uygulanan 5 immünoterapi ilacını Sosyal Güvenlik Kurumumuzun geri ödeme kapsamına alıyoruz" dedi.

Mustafa Fidan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından 5 kanser ilacının daha SGK geri ödeme listesine alındığı açıkladı.

48 BİN KANSER HASTASI FAYDALANACAK

Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantımızın ardından açıkladığı müjdeyle kanserle mücadele eden vatandaşlarımıza önemli bir destek sağlayacağız. Vücudun kendi bağışıklık sistemiyle beraber 25 farklı kanser alt türüne karşı uygulanan 5 immünoterapi ilacını Sosyal Güvenlik Kurumumuzun geri ödeme kapsamına alıyoruz. Yapılacak düzenlemeyle 48 bin kanser hastası bu tedavilerden faydalanacak.

"İLAÇLARIN HASTALARIMIZA ŞİFA OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Düzenlemeyle birlikte geri ödeme listesindeki kanser ilacı sayısı 784'e yükselmiş olacak. Kanserle savaşan vatandaşlarımızın mücadelelerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

(Kaynak: ekoltv.com.tr)

Anahtar Kelimeler:
kanser sgk ilaç vedat ışıkhan kimdir
