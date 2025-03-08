Bakan Işıkhan duyurdu! Hemofili A hastalarında evde uygulanabilen ilaç geri ödeme kapsamına alındı

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği ile Hemofili A hastalarımız için evde kolaylıkla deri altına uygulanabilen ilacı geri ödeme kapsamına aldık. Hastanede damar yolu açılmasına gerek kalmadan evde uygulanabilen bu tedavi ile özellikle Hemofili A hastası çocuklarımıza ve ailelerine büyü kolaylık sağlamış oluyoruz. Özellikle Hemofili A hastası evlatlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyor, hastalarımıza şifalar diliyorum" dedi.