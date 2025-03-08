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  4. Bakan Işıkhan duyurdu! Hemofili A hastalarında evde uygulanabilen ilaç geri ödeme kapsamına alındı

Bakan Işıkhan duyurdu! Hemofili A hastalarında evde uygulanabilen ilaç geri ödeme kapsamına alındı

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
08.03.2025 18:30
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği ile hemofili A hastaları için evde kolaylıkla deri altına uygulanabilen ilacı geri ödeme kapsamına alındığını açıkladı.

Bakan Işıkhan duyurdu! Hemofili A hastalarında evde uygulanabilen ilaç geri ödeme kapsamına alındı

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği ile Hemofili A hastalarımız için evde kolaylıkla deri altına uygulanabilen ilacı geri ödeme kapsamına aldık. Hastanede damar yolu açılmasına gerek kalmadan evde uygulanabilen bu tedavi ile özellikle Hemofili A hastası çocuklarımıza ve ailelerine büyü kolaylık sağlamış oluyoruz. Özellikle Hemofili A hastası evlatlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyor, hastalarımıza şifalar diliyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ilaç Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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