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Bakan Kacır: "Antarktika’da kalıcı Türk Bilim Üssü kuracağız"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Antarktika’da kalıcı Türk Bilim Üssü kuracağız. Barışçıl bilimsel faaliyetlere, çevresel sorumluluğa ve çok taraflı iş birliğine azami katkı sunmayı sürdürecek" dedi.

Bakan Kacır: "Antarktika’da kalıcı Türk Bilim Üssü kuracağız"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antarktika Antlaşması 47. Danışma Toplantıları marjında, Antarktika Antlaşması’na taraf Danışman Ülkeler heyet başkanlarını Milano Başkonsolosluğu’nda ağırladı.

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Bakan Kacır toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye’nin Antarktika’ya ilişkin politika ve taahhütlerini, kutup bölgelerine yönelik seferlerimizi, bilimsel hedeflerimizi ve bu hedeflere ulaşmak için sahip olduğumuz yol haritasını katılımcılarla paylaştık. Ülkemizin 30 yıldır taraf olduğu Antarktika Antlaşması kapsamında danışman üye ülke olma hedefimize en kısa sürede ulaşacağız. 2017’den bu yana Antarktika’ya 9, Arktik’e ise 4 Ulusal Bilim Seferi düzenledik. 200’den fazla araştırmacımız bu seferlere katıldı."

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Antarktika’ya yönelik bilimsel yatırımlara da değinen Kacır, "Antarktika’da kalıcı Türk Bilim Üssü kuracağız. Barışçıl bilimsel faaliyetlere, çevresel sorumluluğa ve çok taraflı iş birliğine azami katkı sunmayı sürdürecek, Türkiye'nin kutuplardaki geleceğini güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Antarktika Mehmet Fatih Kacır
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