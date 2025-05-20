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Bakan Kacır'dan Polonya'da diplomasi trafiği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, OECD Bölgesel Kalkınma Politika Komitesi Bakanlar Toplantısı’na katılmak üzere gittiği Polonya'da, Portekiz Bölgesel Uyum Bakanı Manuel Castro Almeida, Çekya Bölgesel Kalkınma Bakanı Petr Kulhánek, Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanı Ivan Ivanov ve Slovenya Uyum ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Aleksander Jevšek ile bir araya geldi.

Bakan Kacır'dan Polonya'da diplomasi trafiği

Bakan Kacır, Polonya’da gerçekleştirdiği ikili görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

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"OECD Bölgesel Kalkınma Politika Komitesi Bakanlar Toplantısı marjında; Portekiz Bölgesel Uyum Bakanı Manuel Castro Almeida, Çekya Bölgesel Kalkınma Bakanı Petr Kulhánek, Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanı Ivan Ivanov ve Slovenya Uyum ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Aleksander Jevšek ile verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Yerel kalkınma, akıllı şehirler ile yeşil ve dijital dönüşüm başlıklarında, ikili ve çok taraflı iş birliklerimizi değerlendirdik. Ortak geleceği birlikte şekillendirme irademizi güçlendirmeye devam ediyoruz." (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Fatih Kacır
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