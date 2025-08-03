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Bakan Kacır duyurdu: "5’inci Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi başarıyla tamamlandı"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 5’inci Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Bakan Kacır duyurdu: "5’inci Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi başarıyla tamamlandı"

Bakan Kacır açıklamasında, 12 kişilik bilim heyetinin, oşinografi ve biyoloji, kimya ve atmosfer bilimleri, meteoroloji ve uydu sistemleri odağında toplam 19 bilimsel proje yürüttüğünü belirtti.
Sefer kapsamında, Kutup Araştırmaları Proje Yarışması’nda birinci olan üç lise öğrencisinin projelerini Arktik’in zorlu şartlarında test ettiklerini belirten Kacır, genç bilim insanlarının, Türkiye’nin kutup bilim araştırmalarına anlamlı katkılar sunduğunu vurguladı.
Kacır, seferin uluslararası iş birliklerine katkı sağladığını belirterek, "Arjantin, Bulgaristan ve Ekvador’dan bilim insanlarının da dahil olduğu seferle uluslararası iş birliğimizi bir adım daha öteye taşıdık" dedi.
Seferin, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü’nün koordinasyonunda gerçekleştiğini belirten Kacır, "Bir ay süren sefer boyunca, Arktik Okyanusu’nda atmosfer, oşinografi, biyolojik çeşitlilik ve çevresel etkileşimlere dair kapsamlı veriler toplandı. Elde edilen verilerin, Arktik bölgesinde iklim değişikliği, insan kaynaklı etkiler ve ekosistem dinamikleri üzerindeki sonuçları bilim dünyasına sunulacak" ifadelerini kullandı.
Kacır, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"İnsanlığın müreffeh geleceği için bilimsel faaliyetlere katkı sunmaya, ülkemizin kutuplardaki varlığını artıracak, sözümüzü ve etkimizi güçlü kılacak adımlar atmaya devam edeceğiz."

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Fatih Kacır
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