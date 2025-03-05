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  4. Bakan Kacır paylaştı: 'Oyun değiştirici' nitelikteki GÖZDE'den nokta atışı isabet!

Bakan Kacır paylaştı: 'Oyun değiştirici' nitelikteki GÖZDE'den nokta atışı isabet!

05.03.2025 11:30
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TÜBİTAK SAGE ve ASELSAN tarafından geliştirilen "GÖZDE Güdüm Kiti"nin yüksek hızda hareket eden hedefi tam isabetle vurduğunu duyurdu. O anlara ilişkin görüntüleri de paylaşan Bakan Kacır paylaşımında, "Ülkemizin güvenliğini tahkim edecek projelere hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.

Bakan Kacır paylaştı: 'Oyun değiştirici' nitelikteki GÖZDE'den nokta atışı isabet!

Atışlı test faaliyeti, GÖZDE’nin hassas vuruş kabiliyetini gözler önüne serdi. F-16 üzerinden gerçekleştirilen test atışında yüksek hızla hareket eden binek araç hedefi, GÖZDE Güdüm Kiti ile tam isabetle vuruldu. Vuruş anını Bakan Kacır sosyal medya hesabından paylaştı.

'OYUN DEĞİŞTİRİCİ' NİTELİKTE

Hava aracından elektro-optik sistem ile lazerle işaretlenen hedef, GÖZDE’nin ANS/KKS/LAB bütünleşik sensör güdümü ile takip edilerek başarılı şekilde imha edildi.

ASELSAN’ın oyun değiştirici teknolojileri arasında bulunan GÖZDE Güdüm Kiti, yüksek hızda hareketli hedef vuruş kabiliyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerine önemli bir yetkinliği kazandırmış oldu.

ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE'nin ortak başarısı, Türk savunma sanayiinin uluslararası alandaki rekabet gücünü daha da artıran önemli bir adım oldu.

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GÖZDE Güdüm Güdüm Kiti, sabit ve hareketli hedeflerin hassas şekilde vurulmasını sağlayarak çelik kanatların gücüne güç katıyor.

GÖZDE Güdüm Kiti, MK-82 genel maksat bombalarını, ANS/KKS ve Lazer Arayıcı Başlıklı (LAB) güdümlü mühimmata dönüştürerek, sabit ve yüksek hızlı hareketli hedeflerin hassas bir şekilde vurulmasını sağlıyor.

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STRATEJİK ÜSTÜNLÜK SUNUYOR

Herhangi bir itki sistemi taşımadan geliştirilen GÖZDE Güdüm Kiti, gelişmiş güdüm ve navigasyon kabiliyetleri sayesinde 500 LB ağırlığındaki oldukça etkili MK-82 bomba ailesini maliyet etkin bir yaklaşımla hareketli ve hassas hedef vurabilir hale getirdi.

Çelik kanatların GÖZDE’si bu kabiliyetleri sayesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine büyük bir stratejik üstünlük sunuyor.

05 Mart 2025
05 Mart 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Hem sabit hem de hareketli hedeflere angajman yeteneği bulunan GÖZDE, çok geniş operasyonel alanlarda etkili şekilde görev yapabiliyor.

Özellikle, F-16 ve Bayraktar Akıncı platformlarına entegre edilen GÖZDE Güdüm Kiti, Gök Vatan’da kritik bir avantaj sağlıyor.

Kaynak: AA-TRT HaberBu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
TÜBİTAK Aselsan F-16 Mehmet Fatih Kacır
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