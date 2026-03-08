Bakan Kacır: Türk kadın buluşçular dünya birincisi

Bakan Kacır, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla sanal medya hesabından videolu mesaj yayımladı. Kacır, Türkiye Yüzyılı yolculuğunda kadınların her geçen gün artan rolünün kendilerini umutlandırdığını ifade ederek, “Bugün Türkiye’de kadınların bilim, teknoloji ve girişimcilikteki varlığı, birçok Avrupa ülkesini geride bırakıyor. Ülkelerin uluslararası patent başvurularında, kadın buluşçu oranında Türk kadın buluşçular dünya birincisi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, kadınların ayrıcalıklı zekaları, emekleri ve becerileri ile her alandaki çabalarının, tüm imkanlarımızla yanında olmayı sürdüreceğiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun” dedi.

Kacır, paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 23 yılda gerçekleştirilen reform niteliğindeki düzenlemelerle kadınların eğitimden sağlığa, siyasetten ekonomiye birçok alanda daha güçlü ve etkin şekilde temsil edildiğini ifade etti. Kacır, “İnsansız hava araçlarında, yerli ve milli otomobilimizde, düzenlediğimiz kutup bilim seferlerinde Türk kadınının izi ve imzası bulunuyor. Türkiye Yüzyılı yolculuğumuzda kadınların her geçen gün artan rolü gelecek adına bizler için umut kaynağı. Amacımız Milli Teknoloji Hamlesini vizyondan gerçeğe dönüştürürken her aşamada kadının aklının, emeğinin katkısını artırmak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak kadınların üretim ve girişimcilik başta olmak üzere hemen her alandaki varlığını tüm imkanlarımızla güçlendirmeye devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

KADIN ARAŞTIRMACIYA 30,3 MİLYAR LİRA DESTEK

Videoda ayrıca TEKNOFEST yarışmalarındaki kadın katılımındaki artışa dikkat çekildi. 2018 yılında yüzde 17 olan kadın yarışmacı oranının 2025 yılında yüzde 46’ya yükseldiği kaydedildi. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoparklarda çalışan kadın sayısının da önemli ölçüde arttığı belirtildi. 2016 yılında 7 bin 162 olan kadın çalışan sayısının, 2026 yılında 8 kat artışla 61 bin 659’a ulaştığı ifade edildi. Kadın araştırmacılara verilen desteklere de değinilen videoda, son 23 yılda TÜBİTAK eliyle 210 bin kadın araştırmacıya 30,3 milyar lira destek sağlandığı kaydedildi. Akademi ve kamuya yönelik programlar kapsamında ise 22 binden fazla kadın araştırmacının desteklendiği bildirildi.

85 BİNDEN FAZLA KADIN KENDİ İŞLETMESİNİ KURDU

Ayrıca, KOSGEB girişimcilik destekleri sayesinde 85 binden fazla kadının kendi işletmesini kurduğu vurgulandı. Kalkınma Ajanslarının 2024-2025 temasının ‘Kadın istihdamı ve girişimciliği’ olduğuna dikkat çekilen videoda, bu kapsamda 12 bin 866 kadının istihdama kazandırıldığı ve 14 bin kadın girişimcinin desteklendiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır