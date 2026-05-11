HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Kurum anlattı, mevkidaşları hayran kaldı

COP31 Başkanlığı’nın ‘dirençli şehirler’ başlığı kapsamında 2 günlük program için Hatay’a gelen bakanlar ve uluslararası iş birliği kuruşlarının temsilcileri Asrın İnşa Seferberliği kapsamında inşa edilen evleri, iş yerlerini ve tarihi alanları yerinde gördü. Bakan Kurum "Birileri ‘yapılamaz’ dedi, Türkiye yaptı. Birileri ‘Hükümet bu enkazın altında kalır’ diye bekledi, biz Cumhurbaşkanımız liderliğinde Asrın İnşasını dünyaya gösterdik” mesajı verdi.

Bakan Kurum anlattı, mevkidaşları hayran kaldı

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Taraflar Konferansı’nın 31’inci Oturumu’na (COP31) başkanlığı ve ev sahipliği kapsamında COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum’un temasları sürüyor. COP31 Eylem Gündemi’nin en önemli başlıkları arasında yer alan ‘dirençli şehirler’ çalışmaları kapsamında “Türkiye’nin COP31’e Giden Yolu: Dirençli Şehirler” programı dünyanın farklı ülkelerinden bakanları, bakan yardımcılarını, BM ve AB gibi uluslararası kuruluşların üst düzey yöneticilerini Hatay’da bir araya getirdi. 2 gün süren programa ev sahipliği yapan Bakan Kurum, depremden sonra yürütülen inşa seferberliğini yabancı konuklara Hatay sokaklarında anlattı. 11 ilde 455 bin ev, iş yeri ve köy evi inşa edildiğini, bu yapıların da iklim değişikliğine uygun, yenilenebilir enerjili ve Sıfır Atık uyumlu olduğunun altını çizdi.

Bakan Kurum anlattı, mevkidaşları hayran kaldı 1

HEM TARİHİ HATAY SOKAKLARINI HEM YENİ HATAY EVLERİNİ GÖRDÜLER

Heyet, Bakan Kurum ile birlikte ilk olarak Kurtuluş Caddesi’ni dolaştı. Habib-i Neccar Camii’nde incelemelerde bulunan konuklar, Kemalpaşa Caddesi, Asi Nehri kenarını, Tarihi Meclis Binası’nı ve Atatürk Caddesi’ni gezdi. Daha sonra araçlarla dolaşan ve yeni yerleşim yerlerindeki konutları gören yabancı konuklar çalışmaları takdirle karşıladı. Bakan Kurum ziyaretin görüntülerini ve yabancı katılımcıların görüşlerini “Birileri ‘yapılamaz’ dedi, Türkiye yaptı. Birileri ‘Hükümet bu enkazın altında kalır’ diye bekledi, biz Cumhurbaşkanımız liderliğinde Asrın İnşasını dünyaya gösterdik” mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

KOSOVALI BAKAN: GÖRDÜKLERİM GERÇEKTEN İNANILMAZ

Saha ziyaretine ilişkin açıklama yapan BM-Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach, “3 yıldan kısa bir süre zarfında yüz binlerce konut inşa edilmiş. Gerçekten de sağlam bir anlatı, sağlam bir hikaye. Tüm dünya halkları için dirençli şehirlerle ilgili bu şekilde çıkartılıp yansıtılabilir. Türkiye'den de yine bu güzel örnekleri COP31'e taşımasını temenni ediyorum” dedi. Kosova Çevre ve Mekansal Planlama Bakanı Fitore Pacolli ise “Burada yaşanan trajedinin, kaybedilen onca canın ve şehrin uğradığı ekonomik kaybın ardından gördüklerim gerçekten inanılmaz. Bu kadar kısa sürede yeniden ayağa kalkmak olağanüstü” ifadelerini kullandı.

“DÜNYANIN TÜRKİYE’DEN ÖĞRENECEĞİ ÇOK ŞEY OLDUĞUNA İNANIYORUM”

Somali Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Bashir Mohamed Jama da çalışmaları ‘hayranlık verici’ sözleriyle tarif ederek, “2 yıl önce depremle büyük yıkım yaşayan bu bölgede bugün yüz binlerce konutun inşa edildiğini, yolların ve köprülerin yapıldığını, ticaretin ve ekonominin yeniden ayağa kalktığını görmek gerçekten hayranlık verici. Dünyanın, özellikle de en güçlü ve varlıklı ülkelerin, böylesine büyük afetlerin ardından yıkılmış şehirleri ve toplumları yeniden ayağa kaldırma konusunda Türkiye’den öğreneceği çok şey olduğuna inanıyorum” dedi. Heyette yer alan Suriye Yerel Yönetimler ve Çevre Bakanı Mohammed Anjrani de “Hatay’da yürütülen yeniden inşa çalışmalarını daha önce çok duymuştuk. Ancak bugün, açıkçası takdiri fazlasıyla hak eden bir tabloyla karşılaştık. Ziyaret alanı, adeta kendi hikayesini anlatıyordu; gerçekten eşsiz bir deneyimdi” ifadelerini kullanarak çalışmaların COP31 süreci çok önemli bir referans oluşturacağını dile getirdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Virüslü gemiden Türkiye'ye döndülerVirüslü gemiden Türkiye'ye döndüler
ODTÜ'deki arbedede yeni gelişme: 2 kişi tutuklandıODTÜ'deki arbedede yeni gelişme: 2 kişi tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Hatay Murat Kurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savcıyı 850 bin TL dolandırdılar! Bakın hangi meslekle kandırdılar

Savcıyı 850 bin TL dolandırdılar! Bakın hangi meslekle kandırdılar

THY uçağında hareketli dakikalar! Acil çıkıştan tahliye edildiler

THY uçağında hareketli dakikalar! Acil çıkıştan tahliye edildiler

Fenerbahçe'ye dünya yıldızları yağacak! Başkan adayları düğmeye bastı

Fenerbahçe'ye dünya yıldızları yağacak! Başkan adayları düğmeye bastı

Çok fena dolandırıldı! Tapu zamanı gelince yıkıldı

Çok fena dolandırıldı! Tapu zamanı gelince yıkıldı

Altın için dengeler değişti: 'Barış olmazsa' diyerek rakam verdi

Altın için dengeler değişti: 'Barış olmazsa' diyerek rakam verdi

Çalışanı ilgilendiriyor: İsa Karakaş hesapladı '18 bin TL ilave ödeme'

Çalışanı ilgilendiriyor: İsa Karakaş hesapladı '18 bin TL ilave ödeme'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.