Bakan Kurum: "Daha adil bir dünya sıfır atık ile mümkün"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Türkiye, Emine Erdoğan’ın öncülüğünde 7 kıtaya yayılan Sıfır Atık Hareketi ile bu döngüyü kırmakta kararlı. Çünkü daha adil bir dünya Sıfır Atık ile mümkün" dedi.

Bakan Kurum: "Daha adil bir dünya sıfır atık ile mümkün"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ‘30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’nün 4. yılını kutladı. Bu yıl Uluslararası Sıfır Atık Günü’nün ‘gıda israfı’ temasıyla farkındalık oluşturacağına dikkat çeken Bakan Kurum mesajında, "Azalt, paylaş, dönüştür. Gıda israfı sadece bugünü değil, yarını da tüketir. Çöpe giden her gıda bir çocuğun sofrasından çalıyor; boşa harcanan her damla su bir gölü kurutuyor. Türkiye, Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde 7 kıtaya yayılan Sıfır Atık Hareketi ile bu döngüyü kırmakta kararlı. Çünkü daha adil bir dünya Sıfır Atık ile mümkün" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum: "Daha adil bir dünya sıfır atık ile mümkün" 1

'ULUSLARARASI SIFIR ATIK GÜNÜ’ BM NEZDİNDE KABUL EDİLDİ

Sıfır Atık Hareketi, 27 Eylül 2017’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen proje, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde kabul gören küresel bir çevre hareketine dönüştü. BM Genel Kurulu’nda 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunuculuğunda 105 ülkenin de ortak sunucu olduğu oylamada 30 Mart, "Uluslararası Sıfır Atık Günü" olarak kabul edildi.

Bakan Kurum: "Daha adil bir dünya sıfır atık ile mümkün" 2

BU YIL COP31 BAŞKANLIĞI İÇİN DE EN ÖNEMLİ GÜNDEMLERDEN BİRİ SIFIR ATIK

Bu yıl BM’deki "Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliklerinde ana başlıklardan biri Türkiye’nin COP31 Başkanlığı ve ev sahipliği süreci oldu. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" nedeniyle BM çatısı altında New York’ta düzenlenen programlara katılarak, Türkiye’nin COP31 vizyonunu ve Sıfır Atık başarısını anlattı. Programda Emine Erdoğan'ın görüntülü mesajı da yayımlandı.

Bakan Kurum: "Daha adil bir dünya sıfır atık ile mümkün" 3

Bakan Kurum: "Daha adil bir dünya sıfır atık ile mümkün" 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

