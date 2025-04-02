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  4. Bakan Kurum'dan 'Boykot' çağrıları açıklaması! "Kaybetmeye mahkumsunuz"

Bakan Kurum'dan 'Boykot' çağrıları açıklaması! "Kaybetmeye mahkumsunuz"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
02.04.2025 13:44
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP'nin Ekrem İmamoğlu için bulunduğu 'Boykot' çağrılarıyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Kurum yaptığı açıklamada, "Huzurumuzu ve ekonomimizi hedef alarak attığınız her adımda hep kaybetmeye mahkumsunuz!" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'dan 'Boykot' çağrıları açıklaması! "Kaybetmeye mahkumsunuz"

CHP Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından tüketim boykotu için çağrıda bulunmuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da boykot çağrılarıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"HER ADIMDA HEP KAYBETMEYE MAHKUMSUNUZ!"

"Boykot diyerek bu milletin işini, aşını; esnafın siftahını, helal kazancını; çiftçinin emeğini, alın terini hedef aldınız. Ama şunu iyi bilin ki; bu çağrılarla ne para kulelerini, yolsuzluk skandallarını örtebilir ne de bu millete zarar verebilirsiniz. Huzurumuzu ve ekonomimizi hedef alarak attığınız her adımda hep kaybetmeye mahkumsunuz!"

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
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Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum CHP boykot
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