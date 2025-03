Bakan Kurum'dan 'Dünya Kadınlar Günü' paylaşımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Hatay Tarihi Uzun Çarşı esnafı 2 çocuk annesi Nezahat Boyacıgil'in görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum, mesajında, "Her günün kahramanı olan; gücüyle, azmiyle hepimizi ayağa kaldıran kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Emeğiyle dünyayı daha güzel bir yer haline getiren, özellikle deprem bölgesinde fedakarca çalışan, üreten tüm kadınlara gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

3 KUŞAKTIR İŞLETTİKLERİ MAĞAZALARI YIKILDI

Bakan Kurum'un paylaşımında yer alan Nezahat Boyacıgil'in evi ve Tarihi Uzun Çarşı'da 3 kuşaktır işlettikleri ayakkabı mağazaları depremde ağır hasar gördüğü için yıkıldı. Çok sayıda yakınını kaybeden ve çalışarak hayata tutunduğunu anlatan Boyacıgil, şimdi her sabah iş yerinin inşaatına uğradıktan sonra geçici konteynerdeki mağazasını açıyor. Hayatta kalmalarını 'mucize' olarak nitelendiren Boyacıgil, depremde yaşadıklarını anlatarak, "Her geçen saniyede, yakınlarımızın vefatını duydukça, 'O da mı, o da mı' diyorduk. En son noktalarda umudumuzun yıkıldığı an kesinlikle oldu. Gözümü kapatıyorum rüyaydı herhalde, kesinlikle rüyaydı. 'Böyle bir şeyi ben gerçekte yaşamış olamam' diyordum. Sonrasında sakinleştiğimde dedim ki bunların hepsi geçecek biliyoruz, zorlu bir süreç sadece" diye konuştu.

'TEKRAR AYAĞA KALKMAK BİZLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Depremin hemen ardından kadın girişimcilerle birlikte yardımları organize ettiklerini belirten Boyacıgil, bir süre sonra işine çevrim içi satışla yeniden başladığını belirterek, "Burada tekrar ayağa kalkmak bizler için çok önemli ve çok değerli bir şeydi. Kadın eli zaten savaşlarda da böyleydi. Yani kadının oradaki gücü, kadının varlığı çok çok başkaydı. Biz aynı şeyi aslında depremde de gördük. Kadınlar, ellerinden çok çok gelen fazlasını yaptılar. Gerçekten evet çalıştık, ürettik ve başardık. Yine çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz ve başaracağız buna da inanıyoruz. Sadece kadın üzerinden demiyorum. Erkekler de hepimiz çalışmalıyız, üretmeliyiz ve başaracağımıza da inanıyorum. Hepimiz için çok daha iyi olacağına inanıyorum" dedi.

'BAKANLIK PROJELERİNİ GÖRDÜK ÇOK HEYECANLANDIK'

Merakla ve umutla yeni iş yerine taşınmayı beklediğini söyleyen Boyacıgil, çarşıdaki inşaatlarla ilgili, "Bizlere burada prefabrik konteyner çarşı kuruldu, burada devam ediyoruz. Yine Köprübaşı'nda Ulu Cami'nin hemen yanındayız. Burada bütün ayakkabıcılar ve diğer esnaf toplandı. 7-8 ay sonra da asıl yerimiz hazır olmuş olacak. Oraya geçtiğimiz zaman eminim Uzun Çarşı yine o tarihi yapısına sadık kalarak çok daha güzel bir çarşı olmuş olacak. Bakanlık projelerini de gördük, çok heyecanlandık, sabırsızlıkla bekliyoruz. Hatay'ın en güzel yerinde çok güzel bir çarşıda mağazamız olacağı için sevinçliyiz. Gelip geçerken zaten sürekli inşaatlarımızı kontrol ediyoruz. Her gün inanılmaz hızlı bir şekilde bir büyüme var. Şehrin genelinde de zaten var. Şu an çarşıda da aynı şekilde çok hızlı bir şekilde inşaatlar ilerliyor ve kısa sürede de teslim olacak" ifadelerini kullandı. (DHA)