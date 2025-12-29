HABER

Bakan Yerlikaya kahreden haberi verdi! Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polisimiz şehit oldu: 6 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Yalova'da süren DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyon ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya Yalova'da süren DEAŞ operasyonunda 3 polisimizin şehit olduğunu 8 polis ve 1 bekçimizin ise yaralandığını duyurdu. Düzenlenen operasyonda 6 DEAŞ'lı teröristin öldürüldüğü belirtildi. Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yaptığı açıklamada, 5 şüphelinin gözaltına alındığını, 5 cumhuriyet savcısının da olayla ilgili olarak görevlendirildiğini aktardı.

Doğukan Akbayır

Emniyet güçlerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarından birisi bu gece saatlerinde Yalova'da bir adrese düzenlendi. Elmalık köyündeki bir eve düzenlenen operasyonda kahraman polislerimiz ile DEAŞ'lı teröristler arasında çatışma çıktı. Bakan Ali Yerlikaya operasyonun detaylarıyla ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Operasyonda maalesef 3 polisimiz şehit oldu.

Bakan Yerlikaya kahreden haberi verdi! Yalova daki DEAŞ operasyonunda 3 polisimiz şehit oldu: 6 terörist öldürüldü 1

3 POLİSİMİZ ŞEHİT

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Operasyonlardan biri de Yalova'da gerçekleşti. İsmetpaşa mahallesi'nde bulunan bir adrese yönelik operasyonda polislerimize ateş açılmıştır. Maalesef 3 kahraman polisimiz şehit olmuştur. 8 polisimiz ve 1 bekçimiz ise yaralanmıştır."

Bakan Yerlikaya kahreden haberi verdi! Yalova daki DEAŞ operasyonunda 3 polisimiz şehit oldu: 6 terörist öldürüldü 2

6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bakan Yerlikaya açıklamasının devamında operasyonda DEAŞ'lı 6 teröristin ise öldürüldüğü öğrenildi.

Yerlikaya yaralı polislerimiz ve bekçimiz hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

"Şehitlerimizin makamları cennet olsun. Yaralı polis ve bekçimize ise acil şifalar diliyorum."

5 KADIN 6 ÇOCUK SAĞ KURTARILDI

Bakan Yerlikaya ayrıca, 'Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilmiştir. Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Bu teröristler Türk vatandaşıdır. Operasyon saat 09.40’da tamamlanmıştır.' dedi.

5 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ! 5 GÖZALTI DA VAR

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuyla ilgili olarak açıklama yaptı. Tunç, "Yalova ilimizde DEAŞ terör örgütü üyelerinin bulunduğu eve yapılan operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir. Aziz şehitlerimizin ruhu şâd, kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

