HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yalova'daki acı haberden sonra açıklamalar art arda geliyor! "Amaçlarına ulaşamayacaklar"

Yalova'daki çatışmadan 3 polisimizin şehit olduğu haberi Türkiye'yi yasa boğdu. Hükümetten ve siyaset cephesinden art arda açıklamalar gelmeye başladı. İletişim Başkanı Duran "Birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir yapı amacına ulaşamayacaktır" mesajı verdi.

Yalova'daki acı haberden sonra açıklamalar art arda geliyor! "Amaçlarına ulaşamayacaklar"
Hazar Gönüllü

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda çıkan çatışma sabah saatlerinde son buldu. Bakan Yerlikaya 3 polisimizin şehit olduğunu açıkladı.

Yalova daki acı haberden sonra açıklamalar art arda geliyor! "Amaçlarına ulaşamayacaklar" 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Yerlikaya kahreden haberi verdi! Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polisimiz şehit oldu: 6 terörist öldürüldü Bakan Yerlikaya kahreden haberi verdi! Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polisimiz şehit oldu: 6 terörist öldürüldü

5 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Konuyla ilgili hükümetten ve AK Parti'den mesajlar gelmeye başladı. Açıklamalar şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Yalova’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine, Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yalova’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda şehid olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kıymetli ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Yalova ilimizde DEAŞ terör örgütü üyelerinin bulunduğu eve yapılan operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir. Aziz şehitlerimizin ruhu şâd, kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun.

"AMAÇLARINA ULAŞAMAYACAKLAR"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran: Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, yaralanan güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan tüm terör örgütlerine karşı mücadelemiz, devletimizin kararlılığı ve güvenlik güçlerimizin fedakârlığıyla aralıksız şekilde sürecektir. Birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir yapı amacına ulaşamayacaktır. Milletimizin ve Emniyet Teşkilatımızın başı sağ olsun.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yalova’da DAEŞ terör örgütüne dönük operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Değerli ailelerinin, kahraman Emniyet Güçlerimizin ve milletimizin başı sağolsun. Yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyoruz. Terör insanlığın düşmanıdır. Terörün her türlüsüyle mücadele kararlılıkla sürecektir.

ABB Başkanı Mansur Yavaş: Yalova’da, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet; yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum. Polis teşkilatımızın ve milletimizin başı sağ olsun.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir’de tır bariyerleri aşıp karşı şeride geçtiİzmir’de tır bariyerleri aşıp karşı şeride geçti
Sığındığı araçta yanarak can verdiSığındığı araçta yanarak can verdi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Burhanettin Duran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.