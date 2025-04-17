Bakan Kurum'dan 'köy evleri' paylaşımı: "Gören hayran kalıyor"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından çalışmalarını sürdürüyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ve Emlak Konut tarafından afet konutları inşa edilirken, bakanlığa bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü de 11 ilde köy evlerinin inşasına devam ediyor. Deprem bölgesinde bugüne kadar 32 bin 260 köy evi tamamlandı. 2025 yılı sonunda deprem bölgesinde 62 bin 817 köy evinin teslim edilmesi hedefleniyor. Kahramanmaraş'ta da 10 bin 180 köy evi tamamlandı. Bu sayı, yıl sonunda 13 bin 814'e yükselecek. Türkoğlu ilçesinde de bin 392 köy evi inşaatı sürüyor. İlçeye bağlı Kadıoğluçiftliği Mahallesi'nde 63 konuttan 53'ü tamamlanıp teslim edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Kadıoğluçiftliği Mahallesi'ndeki köy evlerinden görüntüler paylaştı. Bakan Kurum, "Köy evlerimizi gören hayran kalıyor. Tek katlı, sağlam, konforlu, yöresel mimariyle uyumlu" dedi.

'DEVLETİMİZE DUA EDİYORUM'

Bakan Kurum'un paylaştığı görüntülerde yer alan hak sahibi Aynur Bozoluk, yeni evine kavuşma heyecanını paylaştı. Bozoluk, "Temellerimiz atıldı, hemen ev yapımına başlandı. Devletimizin büyük olduğunu yanımızda olduğunu biliyorduk. Sürekli gece gündüz çalışmalar oluyordu. Gece geç saatlere kadar ışık yanıyordu burada. Kepçe ve kamyon sesleri geliyordu. Devletimize dua ediyorum. Çok zor günler yaşadım; şükrümüz, sevincimiz bu ev oldu. Konteynerlere de şükrettik, çadıra da şükrettik ama evde olmak bir başka. Büyük bir mucize, devletin bu hale getirmesi. Çünkü 11 ilde olmuş. Daha önceleri hani 1 il de oluyordu vatandaş da koşuyordu, devlet de koşuyordu ama devlet ne yapsın 11 ile koştu. Yalnız bırakmadı, o büyük bir velinimettir" dedi.

'DEPREM ŞOKUNU ATLATMAYA ÇALIŞIRKEN TEMELLERİMİZ ATILDI'

Hak sahibi Süheyla Doğru ise anahtarlarını depremden 1 yıl sonra 6 Şubat'ta aldıklarını belirterek, "Biz deprem şokunu atlatmaya çalışırken temellerimiz atıldı. Çok kısa bir süre, 1,5-2 ay gibi bir sürede yapıldı. Zaten öyle olmasa 1 yılda mümkün değil. Bu kadar evin teslim olması, yapılması yani her şeyiyle dört dörtlük yapılıp bizlere teslim edilmesi, çevre düzeni de dahil; parkesiydi, yoluydu, elektriğiydi, suyuydu, her şeyiyle beraber çok güzel bir şekilde teslim edildi bize" diye konuştu.

'ALLLAH RAZI OLSUN'

Geceleri bile iş makinelerinin seslerinin geldiğini, çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Doğru, "Bakanımız Murat Kurum'un bu deprem konutları üzerine çok çalıştığını biliyoruz, izliyoruz ve görüyoruz. Evi teslim aldığımızdan dolayı biliyoruz ki gerçekten sözün arkasında duran bir insan Bakanımız. Cumhurbaşkanımızdan, Bakanımızdan ve şantiyelerde çalışan bütün işçilerimizden emeği geçen bütün vatandaşlarımızdan Allah razı olsun" dedi. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır