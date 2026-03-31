Bakan Kurum'dan milli maç öncesi Zey Köyü'nden anlamlı paylaşım: “Belki de içlerinden biri ay-yıldızlı formayı giyip hepimizi gururlandıracak"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün oynanacak milli maç öncesi Adıyaman’ın Zey Köyü’nde halı sahaya kavuşan depremzede çocukların görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum, “Bir halı saha yaptık, binlerce hayale kapı açtık. Belki de içlerinden biri ay-yıldızlı formayı giyip hepimizi gururlandıracak” mesajını verdi.

Adıyaman’ın merkez ilçesine bağlı Zey Köyü, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gördü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, deprem bölgesinin en büyük ikinci şantiyesi olan İndere’nin eteğindeki bölgede 135 dönümlük alanda köyü yeniden inşa etti. Projelendirilen 107 köy evinin hepsi tamamlandı. Kurum, köydeki çocukların halı saha talebini de karşılıksız bırakmadı.

Bakan Kurum, bugün 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı’nın maçı öncesi, halı sahaya kavuşan depremzede çocukların görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum sosyal medya mesajında, “Bir halı saha yaptık, binlerce hayale kapı açtık. Belki de içlerinden biri ay-yıldızlı formayı giyip hepimizi gururlandıracak” ifadelerini kullandı.

“ARKADAŞLARLA TOPLANDIK, PLAN YAPTIK”

Görüntülerde yer alan çocuklardan Abdurrahman Erdoğan, Bakan Kurum’u karşıladıkları günü; “Biz o gün orada bekliyorduk. Murat Kurum minibüsten indi. Biz ‘Hoş geldiniz’ dedik. O da ‘Ne istiyorsunuz?’ diye sordu. Dedik ki; ‘Halı saha istiyoruz.’ O da ‘Tamam, hemen yapalım’ dedi ve çok hızlı yapıldı” sözleriyle anlattı.

Çocuklardan Mahmut Demirhan Bozkurt da “Oynayacağımız, mutlu olacağımız, huzurlu olacağımız bir halı saha isteyelim dedik. Arkadaşlarla böyle plan yaptık. Böyle bir toplanalım, sıraya dizilelim dedik. Sonra Sayın Bakanımız bize ‘hemen yapalım’ dedi. Murat ağabey halı sahayı yaptığın için teşekkür ederiz. Geliyoruz burada akşama kadar oynuyoruz” diye konuştu.

“24 SAAT ORADA KALIN DESEK KALACAKLAR”

Zey Köyü muhtarı İsrafil Ay da Bakan Kurum’a teşekkür ederek, “Halı sahamızda köyümüzün çocukları dolu dolu. Özlemle hasretle bu sahayı bekliyorlardı. Murat Kurum Bakanımızın vermiş olduğu sözden dolayı yapıldı. Mutluyuz, gururluyuz, huzurluyuz. Çocuklar da çok neşeli” dedi.

Köyde yaşayan Emine Bozkurt ise oğlunu güvenle halı sahaya gönderdiğini anlattı: "Çocuklarımız mutlu. Özellikle telefon, televizyon ve tabletten uzak kalıyorlar. Arkadaşlarıyla doyasıya vakit geçiriyorlar. Hem doğayla iç içe hem de dağ havası var. Çocuklarımız için endişelenmiyoruz. 24 saat orada kalın desek kalacaklar. Her alanda devletin desteğini, o sıcaklığını yanımızda hissediyoruz. İnsanın düşünüldüğünü bilmesi, unutulmadığını hissetmesi gerçekten çok önemli."

