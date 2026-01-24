HABER

Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e: "CHP eser üretemediği gibi artık laf da üretemiyor"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP lideri Özgür Özel'in bugün Yalova mitinginde kendisi hakkındaki söylemleri hakkında açıklamada bulundu. Bakan Kurum açıklamasında, "Ben senin derdini biliyorum! Senin derdin; deprem bölgesinde inşa ettiğimiz 455 bin konut. Senin derdin; milletimiz için yapacağımız 500 bin sosyal konut. Rüyanda bile göremeyeceğin eserleri biz üretiyoruz diye aklın çıkıyor!" dedi.

Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e: "CHP eser üretemediği gibi artık laf da üretemiyor"
Doğukan Akbayır

Bakan Kurum sosyal medya hesabı üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Yalova mitingindeki sözleri hakkında paylaşımda bulundu. Bakan Kurum Özel'e sert sözlerle yüklendi.

Bakan Kurum dan Özgür Özel e: "CHP eser üretemediği gibi artık laf da üretemiyor" 1

"BEN SENİN DERDİNİ BİLİYORUM!"

Bakan Kurum'un paylaşımı şu şekilde:

"CHP eser üretemediği gibi artık laf da üretemiyor.

Özgür Özel her yerde bozuk plak gibi Murat Kurum da Murat Kurum.

Ben senin derdini biliyorum!

Senin derdin; deprem bölgesinde inşa ettiğimiz 455 bin konut.

Senin derdin; milletimiz için yapacağımız 500 bin sosyal konut.

Rüyanda bile göremeyeceğin eserleri biz üretiyoruz diye aklın çıkıyor!"

