HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Bakan Kurum'dan Sındırgı depremi sonrası önemli açıklamalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sındırgı depremi sonrası hasar tespiti yapılmamış, ağır ve orta hasarlı binalara girilmemesi uyarısında bulunarak konteyner, köy evi, TOKİ konutları ve hayvancılık desteği ile ilgili detayları paylaştı.

Bakan Kurum'dan Sındırgı depremi sonrası önemli açıklamalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem sonrası yaptığı açıklamada, hasar tespiti yapılmamış veya ağır hasarlı, orta hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi uyarısında bulundu. Bakan Kurum, "Tabii hasar tespit çalışmalarımızla birlikte vatandaşlarımızdan hasar gören, yine depremden bilhassa ağır hasar görmüş, acil yıkılacak ya da yıkık binalarda yaşayan vatandaşlarımız, yine kendisini binasında huzurlu hissetmeyen vatandaşlarımız varsa valiliğimiz koordinasyonunda 2 bini aşkın şu an misafirhanemiz, otel noktasında otellerimiz, yine barınma imkânlarımız mevcuttur. Burada sınır kutusunu, sınırdaki vatandaşlarımız talep etmesi halinde kaymakamlıklarımızdan, valiliğimizden bu barınmaya ilişkin ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde giderebiliriz. Yine depremden hasar görmüş, bilhassa köyde yaşayan vatandaşlarımızın konteyner ihtiyacı için AFAD'ımız bugün yaklaşık altmış konteynerin donanımını bitirmiş olacak. Ve buna ilaveten valiliğimizin yine çalışmalarıyla birlikte bugün konteyner isteyen, depremde hasar görmüş evi yıkılmış tüm vatandaşlarımızı inşallah akşam itibarıyla konteynerlere yerleştirmiş olacağız" dedi.

Cuma gününe kadar Sındırgı'nın tamamında talep gelse de gelmese de taramaların tamamlanacağını belirten Bakan Kurum, "Fotoğrafı net bir şekilde Sındırgılı hemşehrilerimizle paylaşmış olacağız. Tüm bunlar tamamlanır tamamlanmaz, bir taraftan AFAD'ımızın hak sahipliği çalışmaları devam edecek. Sındırgı merkezde Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızca yapmış olduğumuz konutlarımız var. Buradan yüz konutu Sındırgı merkezde hak sahibi olan vatandaşlarımıza vereceğiz ve inşallah Mayıs ayı içerisinde de bu konutların teslimini yapmış olacağız. Yine köy konutlarına ilişkin arkadaşlarımıza talimatlarımızı verdik. Bir buçuk ay içerisinde köy konutlarımızın inşası başlayacak. Hak sahibi olan vatandaşlarımızın talep etmeleri halinde yerinde çelikten köy evlerini de yapıyor olacağız" ifadelerini kullandı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fethiye’de trafik kazası: 2’si ağır 3 yaralıFethiye’de trafik kazası: 2’si ağır 3 yaralı
Kütahya'da su birikintisinde yüzen genç boğularak hayatını kaybettiKütahya'da su birikintisinde yüzen genç boğularak hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
60 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar! Çevre illerden arıyorlar

60 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar! Çevre illerden arıyorlar

Fenerbahçe Feyenoord'u geçti! Kasayı doldurdu...

Fenerbahçe Feyenoord'u geçti! Kasayı doldurdu...

İstanbul Valiliği uyardı, kararlar peş peşe alındı!

İstanbul Valiliği uyardı, kararlar peş peşe alındı!

Bodrum'da korkunç olay! Genç çift başından vurulmuş halde ölü bulundu

Bodrum'da korkunç olay! Genç çift başından vurulmuş halde ölü bulundu

Belediye başkanı makam arabasını değiştirdi, paylaşımı gündem oldu

Belediye başkanı makam arabasını değiştirdi, paylaşımı gündem oldu

Yer: Şişli! Metroda iğrenç olay: Kadınlar yakalayınca telefonunu kırdı

Yer: Şişli! Metroda iğrenç olay: Kadınlar yakalayınca telefonunu kırdı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.