Bakan Kurum'dan videolu paylaşım! 500 bin sosyal konut projesinin detayları tek tek anlatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen gün yaptığı açıklamada 500 bin sosyal konut projesini hayata geçireceklerini duyurmuştu. Birçok vatandaş projeye başvuru yapmak için gün saymaya başlarken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı ve projenin detayları tek tek anlatıldı. İşte detaylar...

Melih Kadir Yılmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen günlerde yaptığı açıklamada yeni sosyal konut projesini duyurmuştu. 81 ilde 500 bin konutun inşa edileceği proje büyük bir ilgiyle karşılanırken, vatandaşlar proje başvuru tarihini beklemeye başladı.

VİDEOLU MESAJLA TÜM DETAYLAR ANLATILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanı Murat Kurum projeye yönelik videolu bir paylaşım yaptı. Projenin detayları tek tek anlatılırken, Bakan Kurum "Milletimizi ev sahibi yapacak Yüzyılın Konut Projesi’nin tüm detayları" ifadesini kullandı.

İşte porjenin tüm detayları:

-Projeye 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar başvurabilecek.

-Şehit aileleri ve gaziler, engelliler, emekliler, üç ve daha fazla çocuklı aileler, 18-30 yaş arası gençlere kontenjan ayrılacak.

-İstanbul'da projeye başvuranların hane halkı aylık net geliri en fazla 145 bin TL olabilecek.

-Anadolu illerinde hane başına düşen gelir en fazla 127 bin TL olacak.

-Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil tapuda kayıtlı bağımsız konutu veya TOKİ ile sözleşmesi bulunmaması gerekiyor.

-İl merkezindeki projeler için il merkezinde, ilçedeki projeler için ilçede, beldedeki projeler için proje beldesinde geriye dönük en az bir yıl ikamet şartı aranacak.

-Konutlar 80 metrekare ve 65 metrekarelik iki ayrı 2+1, ve 55 metrekarelik 1+1'lerden oluşacak.

-Yüze 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneğiyle satışa sunulacak konutların fiyatı İstanbul'da farklı Anadolu'da farklı olacak.

-Anadolu'da 1+1 kontular 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekare 2+1 konutlar 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 650 bin TL'den satışa sunulacak.

-İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekare 2+1'ler 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 950 bin TL'den satışa sunulacak.

Proje kura çekimi: 29.12.2025 - 27.02.2026

Teslimat başlangıcı: 2027'nin mart ayı

Başvuru bedeli: 5 bin TL

