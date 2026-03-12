HABER

Türkiye'den İsrail'e sert tepki! "Netanyahu hükümetine izin verilmemeli"

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına Türkiye'den sert tepki geldi.

Türkiye'den İsrail'e sert tepki! "Netanyahu hükümetine izin verilmemeli"
Mehmet Hazar Gönüllü

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsrail’in Lübnan’da yaklaşık bir milyon kişinin yerlerinden edilmesine yol açan saldırılarını şiddetle kınıyoruz" dendi.

Bakanlık açıklamasında saldırıların uluslararası hukukun ağır ihlalini teşkil ettiğini vurgularken "İsrail istikrarsızlığı derinleştirmeyi amaçlıyor" ifadelerine yer verdi.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

"İsrail’in Lübnan’da yaklaşık bir milyon kişinin yerlerinden edilmesine yol açan saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırılar uluslararası insani hukukun ağır bir ihlalini teşkil etmektedir.

Yayılmacı İsrail’in bölgesel istikrarsızlığı daha da derinleştirmeyi amaçladığı ortadadır.

Netanyahu hükümetinin Gazze’deki yıkıcı uygulamalarını Lübnan'da sürdürmesine izin verilmemelidir.

İsrail'in Lübnan’ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tehdit eden saldırıları karşısında Lübnan halkı ve devletiyle dayanışma içinde olmayı sürdüreceğiz."

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı
