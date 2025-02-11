Bakan Kurum duyurdu! Atık su arıtma tesisinde ilk aşama tamamlandı... "Meke Gölü can suyuna kavuşuyor"

Konya’nın Karapınar ilçesinde bulunan ve ‘dünyanın nazar boncuğu’ olarak nitelendirilen Meke Gölü, iklim değişikliği, kuraklık ve bilinçsiz su kullanımı nedeniyle kuramaya yüz tutmuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2020 yılından bu yana hazırlanan projeler ve bilim insanlarının önerileri doğrultusunda doğa harikası gölü kurtarmak için çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda 2021 yılında inşasına başlanan Karapınar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin ilk etabı tamamlandı. Şehrin suyunu arıtan tesis ikinci etabı tamamlandığında Meke Gölü’ne ve çevresine yeniden can verecek. İlk aşamada arıtılan atık sular ileri biyolojik arıtma sistemlerinin de hayata geçmesiyle daha da temiz bir hale getirilecek. İnşaatı devam eden 8.5 kilometrelik iletim hattı tamamlandığında tesisten elde edilecek arıtılmış suyu Meke Gölü’ne taşıyacak.

BAKAN KURUM: MEKE GÖLÜ ESKİ GÜZELLİĞİNE KAVUŞACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya’daki tesis ve gölden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, “Nazar boncuğumuz Meke Gölü, can suyuna kavuşuyor. İklim değişikliğinden kaynaklı kuraklıktan etkilenen Meke Gölü'nün yeniden hayat bulması için yaptığımız Karapınar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin ilk etabını tamamladık, ikinci etabına da hızla devam ediyoruz. Bu tesisle hem Meke Gölü mavisi ve yeşiliyle eski güzelliğine kavuşacak hem de yıllık 2,5 milyon m³ suyu arıtacağız” ifadelerini kullandı.

YILLIK 2,5 MİLYON METREKÜP SU ARITILACAK

İki kademe olarak projelendirilen tesis hakkında bilgi veren İLBANK Konya Bölge Müdürü Sedat Yılmaz da “Tesis, bölgenin gelişme durumu, nüfus, sanayi ve benzeri artışlar göz önüne alınarak birinci kademe boyutlandırma yılı 2033, ikinci kademe boyutlandırma yılı ise 2048 olarak belirlendi. Tasarlanan projeye göre tesisin günlük arıtma kapasitesi 7 bin metreküp olup, yıllık 2,5 milyon metreküp su arıtılacak. Şu an itibarıyla gelen su, günlük 4 bin 500 metreküp civarında. İkinci aşamada faaliyete geçecek ileri biyolojik arıtmada besi maddesi azot ve fosfor giderimini sağlayan Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeliği’nde belirtilen hassas bölgeler için deşarj standartları uygulanacak ” diye konuştu.

Nazar boncuğumuz Meke Gölü, can suyuna kavuşuyor. 🧿



İklim değişikliğinden kaynaklı kuraklıktan etkilenen Meke Gölü'nün yeniden hayat bulması için yaptığımız Karapınar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin ilk etabını tamamladık, ikinci etabına da hızla devam ediyoruz.



Bu… pic.twitter.com/xsHQlNQyY6 — Murat KURUM (@murat_kurum) February 11, 2025

TESİS İÇİN YAKLAŞIK 15 MİLYONLUK ÖDENEK TAHSİS EDİLDİ

Karapınar Atık Su Arıtma Tesisi’nin 1’inci etabı için İLBANK’tan 12 milyon 468 bin 781 lirası kredi ve 2 milyon 468 bin 781 lirası hibe olmak üzere toplam 14 milyon 937 bin 562 liralık ödenek tahsis edildi.

4 FARKLI KORUMA STATÜSÜ BULUNUYOR

Volkanik patlama sonucu 5 milyon yıl önce meydana gelen ve bir krater gölü olan Meke, 1989 yılından itibaren ‘doğal sit alanı’ olarak bakanlıkça koruma altına alındı. 1998 yılında ‘tabiat anıtı’ olarak ilan edildi. Meke Gölü, 2005 yılında da Ramsar alanı olarak tescil edildi. 2022 yılında ise ‘kesin korunacak hassas alan ilan’ edildi.