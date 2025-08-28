HABER

Bakan Kurum duyurdu! İzmir'de yanan evlerin inşası başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın İzmir Ödemiş’te orman yangınları sonrası yeniden inşa edilecek konutların temel atma törenine katılacak.

Bakan Kurum duyurdu! İzmir'de yanan evlerin inşası başlıyor
Recep Demircan

Sosyal hesabından törene ilişkin paylaşım yapan Bakan Kurum, “’Hep birlikte üstesinden geliriz’ demiştik. Şimdi sözümüzün temelini atma zamanı. İzmir’de 1 ay önce orman yangınlarında hasar gören evlerin yerine yapacağımız yeni yuvalarda ilk harcı yarın döküyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum duyurdu! İzmir de yanan evlerin inşası başlıyor 1

İKİ İLÇEDE 281’İ KONUT 304 BAĞIMSIZ BÖLÜM İNŞA EDİLECEK

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), ilk etapta orman yangınlarında hasar gören; İzmir’in Ödemiş ilçesindeki 4 mahallede 138 köy evi, 21 ahır, 1 cami ve 1 köy konağı olmak üzere 161 bağımsız bölüm inşa edilecek. Ödemiş’teki köy evleri yörenin ihtiyaçlarına göre 4 ayrı tipte yapılacak. Seferihisar İlçesi Camikebir Mahallesi’nde ise 143 afet konutu inşa edilecek. Yine orman yangınlarından etkilenen Bilecik’te de önümüzdeki günlerde Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde köy evlerinin inşası başlayacak.

Murat Kurum
