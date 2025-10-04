Bakan Kurum Hatay'dan duyurdu: 81 ilde başlıyor! "Tünelin ucunu görüyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, asrın felaketinin ardından yürütülen imar ve inşa çalışmalarını yerinde incelemek için gittiği Hatay’da ilk olarak AFAD Afet Koordinasyon Merkezi’nde değerlendirme toplantısına katıldı.

Bakan Kurum, vali, milletvekilleri, kaymakamlar, belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya gelerek kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından Antakya Merkez Eski Uzun Çarşı ve Kemalpaşa Caddesi’nde incelemelerde bulunan Bakan Kurum, burada basın açıklaması yaptı. 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay’da yürütülen çalışmaları anlatan Bakan Kurum, Habib-i Neccar Camii, Kurtuluş Caddesi, Kemalpaşa ve Tarihi Meclis Binası, Uzun Çarşı’da çalışmaların devam ettiğini belirtti. İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesinin açılışının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yapılacağını duyuran Bakan Kurum, Hatay’da 86 bin konut ve iş yerini hak sahibi vatandaşlara teslim ettiklerini; 66 binin üzerinde konut, iş yeri ve köy evinin inşaatının ise süratle devam ettiğini söyledi.

350 BİNİNCİ KONUTUN ANAHTARI ÖNÜMÜZDEKİ AY TESLİM EDİLECEK

Depremden etkilen 11 ilde vatandaşlara yeni yuvalarını teslim etmek için gece gündüz çalıştıklarını kaydeden Bakan Kurum, “Geçtiğimiz ay Malatya’da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 304 bininci konutun anahtarlarını milletimize armağan ettik. Söz verdiğimiz 453 bin yuvanın, yüzde 70’ini tamamladık. Yani her 3 depremzede kardeşimizden 2’si yeni yuvasına erişmiş demek. Önümüzdeki ay 350 bininci konutumuzun anahtarlarını yine Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle birlikte teslim edeceğiz. Biz tünelin ucunu görüyoruz. Depremden etkilenen bütün illerimizde son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. İnşallah yılsonuna geldiğimizde de son anahtarlarımızı da burada Hataylı kardeşlerimizle birlikte yapacağız ve vatandaşlarımızla buluşturacağız. Biz milletimize ne söz verdiysek, fazlasıyla yerine getirmek için gece gündüz demeden ilerliyor, milletimizin dualarına nail olabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Deprem bölgesinin tamamında da 453 bin yuvamızı hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız” dedi.

“BECERİKSİZLİKLERİNİN ÜSTÜNÜ ÖRTMEK İÇİN HER ZAMANKİ GİBİ SUÇU BİZE ATTI”

Bakan Kurum, konuşmasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek’in İzmir’deki çöp sorunu ile ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi:

"İzmir’de en basit belediyecilik hizmetini bile yapamayan, çöp toplayamayan partinin genel başkan yardımcısı; burada beceriksizliklerinin üstünü örtmek için her zamanki gibi suçu bize attı, mağduru oynamaya başladılar. Ne dedi CHP Genel Başkan Yardımcısı? Güya, çöp tesisini biz kapatmışız. İzmir’de çöpler bizim yüzümüzden toplanamıyormuş. Kendisi, o kadar ilgisiz ki tesisin mahkeme kararıyla kapatıldığından bile habersiz. Zaten ertesi gün kendi belediye başkanları da durumu düzeltti, doğru açıklamayı yaptılar. Çevre Bakanlığı bırakın orada çöp dökülmesine engel olmayı İzmir için o tesisin açılabilmesine yönelik mahkeme kararı doğrultusunda gereken her türlü sorumluluğu aldı diye ifade ettiler. Burada üzücü olan ne biliyor musunuz? Bunların ifadeleri tamamen bilgi eksikliğinden, ilgisizlikten kaynaklı. Bilerek ve isteyerek algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bunu neden mi anlatıyorum? Aslında bugün muhalefete baktığınızda memleketin her yerinde aynı anlayışla hükümetimizin, bakanlıklarımızın yaptığı işlerle ilgili hem deprem bölgesinde hem de diğer illerimizde aynı tiyatroyu oynamaya devam ediyorlar."

“MUHALEFET SINIFTA KALDI”

Muhalefetin deprem bölgesindeki çalışmaları da aynı anlayışla görmezden geldiğine dikkat çeken Bakan Kurum şöyle devam etti:

"Burada da yapılanların ve özellikle kendi yapmadıklarının üstünü örtmek için böyle yalanlar söylüyorlar. Hemen yanımızda Ulu Camimiz var. Ulu Camimiz hala temel aşamasında. Bu tarafta Habibi Neccar Camii tamamlanmış hizmete açılmayı beklerken, muhalefet yine her zaman olduğu gibi Ulu Cami'de sınıfta kaldı. Hatırlayın, deprem bölgesine gelip bedava konut yapacağız dediler ama bugün bölgeyi karış karış gezin tek bir dikili ağaçlarının olmadığını görürsünüz. Biz onlara şunu söylüyoruz, Siz önce kendi belediyelerinizin çöpünü toplayın. Daha çöp bile toplayamayan anlayış burada da “bedava konut yapacağız” deyip mağdur ettikleri binlerce vatandaşı görmezden geliyorlar. Bize laf etmeden önce kendinize bakacaksınız. Aynaya bakacaksınız. Ve algıyla siyaset olmadığını artık anlamaları gerekiyor. İftirayla, yalanla, bu işleri gölgelemeye çalışmakla siyaset yapılmaz. Siyaset; projeyle, alın teriyle, emekle yapılır."

Bakan Kurum, 23 yıldır olduğu gibi eser ve hizmet üretmeye devam edeceklerini belirterek, “Hiç şüpheniz olmasın ki Hatay'ı Türkiye Yüzyılının öncü şehirlerinden, kalelerinden biri yapmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“PROJELERİMİZİ 81 İLİMİZDE GELİŞTİRECEĞİZ”

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen hafta duyurduğu 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi ile ilgili de şöyle konuştu:

"Bugün karşımızda 6 Şubat'ta yaşadığı felaketin ardından geçen 2 yılda neredeyse yarım milyon konutu teslim eden; altyapısıyla, üst yapısıyla tescilli kültürel değerleriyle birlikte eş zamanlı inşa eden bir Türkiye var. Bu süreç Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin hızlı uygulama kapasitesiyle, güçlü kurumsal yapısıyla ve vatandaşına güven veren bir devlet olduğunu tüm dünyaya net bir şekilde göstermiştir. Şimdi biz inşallah bu başarılarımıza yenilerine ekleyeceğiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı Yüzyılın Konut Projesiyle 81 ilimizde 500 bin yeni sosyal konuta başlayacağız. Ve orada her bir vatandaşımızın ev sahibi olma hayalini inşallah gerçeğe dönüştüreceğiz. Projemizde her zaman olduğu gibi şehit ve gazi ailelerimize, gençlerimize, engelli vatandaşlarımıza, 3 ve daha fazla çocuğa sahip ailelerimize özel kontenjanlar ayıracağız. Yine buradan müjdesini vermiş olalım; deprem bölgesine kontenjanlar ayıracağız. Burada açıkçası pozitif ayrımcılık yapacağız. Projeyle İstanbul'da kiralık konutlar da yapacağız. Türkiye Yüzyılı vizyonunun şehircilikte artık geldiği en güçlü yansıması olacak projelerimizi 81 ilimizde geliştireceğiz."