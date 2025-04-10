Bakan Kurum KKTC'de temel atma törenine katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Yüksek Mahkeme Binası ve Millet Kütüphanesi’nin temel atma törenine katıldı. Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz ve KKTC Başbakanı Sayın Ünal Üstel'in teşrifleriyle TOKİ’mizle yaptığımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Mahkeme Binası'nın ve Millet Kütüphanesi’nin temelini attık. Kıbrıs Türk halkımızın en iyi imkanlarla, en donanımlı mekanlarda adalet hizmeti alacağı Yüksek Mahkememiz bittiğinde; mahkeme salonları, toplantı ve tören alanlarıyla muhteşem bir eser olacak. Kütüphanemiz de tamamlandığında, bir ilim merkezi olarak Kıbrıs’ımızın güçlü nesillerini yetiştirecek. Kıbrıs Türk’ünün şanına yaraşır bu çalışmalarımız hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır