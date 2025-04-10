HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Kurum KKTC'de temel atma törenine katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Yüksek Mahkeme Binası ve Millet Kütüphanesi’nin temel atma törenine katıldı.

Bakan Kurum KKTC'de temel atma törenine katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Yüksek Mahkeme Binası ve Millet Kütüphanesi’nin temel atma törenine katıldı. Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz ve KKTC Başbakanı Sayın Ünal Üstel'in teşrifleriyle TOKİ’mizle yaptığımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Mahkeme Binası'nın ve Millet Kütüphanesi’nin temelini attık. Kıbrıs Türk halkımızın en iyi imkanlarla, en donanımlı mekanlarda adalet hizmeti alacağı Yüksek Mahkememiz bittiğinde; mahkeme salonları, toplantı ve tören alanlarıyla muhteşem bir eser olacak. Kütüphanemiz de tamamlandığında, bir ilim merkezi olarak Kıbrıs’ımızın güçlü nesillerini yetiştirecek. Kıbrıs Türk’ünün şanına yaraşır bu çalışmalarımız hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tekirdağ'da trafik kazası! 3 yaralıTekirdağ'da trafik kazası! 3 yaralı
Babacan'dan 'sanayi' mesajı: Sorunlar büyük, çözüm de bir o kadar kolayBabacan'dan 'sanayi' mesajı: Sorunlar büyük, çözüm de bir o kadar kolay

Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kış geri geldi: İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! 25 kent için Sarı ve turuncu kodlu uyarılar

Kış geri geldi: İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! 25 kent için Sarı ve turuncu kodlu uyarılar

Berkay Gezgin de aralarında olduğu 102 genç için tahliye

Berkay Gezgin de aralarında olduğu 102 genç için tahliye

Lüks siteye el bombalı saldırı! Çarpıcı iddia: Hedefte o iş insanı vardı

Lüks siteye el bombalı saldırı! Çarpıcı iddia: Hedefte o iş insanı vardı

İmamoğlu'nu ziyaretten sonra açıkladı: "Aramızda uyuşmazlık çıktı"

İmamoğlu'nu ziyaretten sonra açıkladı: "Aramızda uyuşmazlık çıktı"

Gündeme sessiz kalan oyunculara olay çıkış: Seks kasediniz varsa...

Gündeme sessiz kalan oyunculara olay çıkış: Seks kasediniz varsa...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.