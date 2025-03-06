Bakan Kurum Malatya'da konuştu: "Hızımızı olabilecek en yüksek seviyeye çıkardık"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya ziyareti kapsamında ilk olarak il koordinasyon toplantısına katıldı. Kentte devam eden inşa çalışmaları ile ilgili yöneticilerden bilgi alıp talimatlar veren Bakan Kurum daha sonra kent merkezindeki Emlak Konut Geçici Çarşısı’nda esnafla bir araya geldi. Bakan Kurum TOKİ Yeşilyurt Kaynarca Şantiyesi’ne geçerek devam eden inşaatlar hakkında bilgi aldı, örnek daireyi inceledi.

Bakan Kurum temaslarının ardından iftar programına katıldı. Depremzede vatandaşlar, yerel yöneticiler ve STK temsilcilerinin katıldığı iftar programında konuşan Bakan Kurum, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin kendisine verdiği hemşehrilik beratını hatırlatarak, “İnsanlar birbirine ‘memleket neresi?’” diye sorduğunda cevap genelde kısa olur. ‘Şuralıyım, buralıyım’ derler. Ama bana sorulduğunda, benim cevabım epey uzun sürüyor. Zira yarasını sardığımız, gönüllerini aldığımız her yer bizim memleketimiz oldu” dedi.

“HIZIMIZI OLABİLECEK EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKARDIK”

Bakan Kurum, Malatya ve deprem bölgesinde devam eden inşa çalışmalarını anlattı: Depremin izlerini hız kesmeden silmeye devam ediyoruz. Malatya’mızla beraber şu anda 11 ilimizde 3 bin 481 şantiyede yüzbinlerce mimar, mühendis ve işçi kardeşimizle birlikte 7 gün 24 saat inşa ve ihya nöbeti tutuyoruz. İnanın emsalsiz bir gayret gösteriyoruz. Bugün deprem bölgesinde inşasına başlamadığımız tek bir konutumuz, tek bir iş yerimiz kalmadı. Şu anda da hızımızı olabilecek en yüksek seviyeye çıkardık. Yıl başına kadar 11 ilimizde söz verdiğimiz gibi hak sahibi 453 bin bağımsız bölümü bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız.

“KADİM GEÇMİŞİMİZ MODERN ŞEHİRCİLİKLE BULUŞACAK”

Bakan Kurum, konutların yanı sıra Malatya şehir merkezinde tarihi alanlarda ihya çalışmalarıyla ilgili de konuştu: Malatya’mızdaki tüm çalışmalarımız bittiğinde Söğütlü Camiimizin minarelerinden ezan sesleri semaya yeniden yükselecek. Tarihi Bakırcılar Çarşısı, Şire Pazarı, Kuyumcular, Yüzüncü Yıl ve Bakırcılar çarşıları yeniden bereketle dolup taşacak. Malatya’nın tarihi dokusu Saray Mahallesi’ndeki yeni yeşil alanlarımızla birleşecek, kadim geçmişimiz modern şehircilikle yeniden kavuşacak.

“TÜRKİYE TERÖR PRANGASINDAN DA KURTULACAKTIR”

Konuşmasında terörsüz Türkiye hedefiyle atılan adımlara vurgu yapan Bakan Kurum, “Terörün tamamen bitmesini istiyoruz. Terörsüz bir Türkiye için çok özel, çok kıymetli bir döneme giriyoruz. İnşallah bu önemli süreçte de devletimiz attığı adımla kararlı duruşuyla muvaffak olacaktır. Devlet Bahçeli’nin desteğiyle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz büyük bir prangadan da kurtulacaktır. Özet olarak Türkiye, terör belasından tamamen kurtulduğu, ekonomisinin her açıdan düzeldiği, deprem bölgesinin tamamen ayağa kalktığı bir döneme doğru hızla ilerliyor” dedi.

“DÜNYA DÖNÜŞÜYOR AMA MUHALEFETİN KOLTUK KAVGALARI BİTMİYOR”

Muhalefetin ülke gerçekleri yerine kendi içlerinde ‘koltuk kavgalarına’ odaklandığını ifade eden Bakan Kurum şöyle konuştu: Peki ülkemiz devletiyle, milletiyle böylesi güzel bir döneme yürürken muhalefet ne yapıyor? ‘Dünya yansa bir kalbur samanları yanmaz’ derler ya bunlar da o misal. İnanın dünya değişiyor, dönüşüyor ama bunların koltuk kavgaları asla bitmiyor. Yüzlerini aziz milletimize de dönemiyorlar. Bu muhalefet partisinin deprem bölgesinde çakılı tek bir çivisi yok. Tek bir eseri yok. Dönüp depremzede vatandaşlarımıza bakamıyorlar. Ne demişler; ‘tarlada izi olmayanın, harmanda yüzü olmaz.’

“DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİZİN EVLERİNE GİRMESİNDEN RAHATSIZLAR”

Bakan Kurum, muhalefetin deprem bölgesini siyasi malzeme yaptığını ifade ederek şunları söyledi: CHP’nin ‘gölge’ Genel Başkanı bu bölgede eksik bulamıyor, eksik uyduruyor, yalan yanlış hikayeler anlatıyor. Biz cevabını verince, yalan ortaya çıkınca da “sana demedim ki” diyor. Yetmiyor, gittiği her yerde bu bölgede yaptığımız 201 bin konutu diline doluyor. Bunu neden yaptığını ben çok iyi biliyorum. Buranın deprem bölgesinin gelişmesinden rahatsızlar. Deprem bölgesinin büyümesinden, depremzede kardeşlerimizin evlerine girmesinden rahatsızlar. Çünkü bunlar deprem bölgesini hep siyaset malzemesi yaptılar, şimdi bu işler bitince 11 il huzura kavuşunca ellerinden bu malzeme alınmış olacak. Ondan dolayı endişeliler, sıkıntı içindeler.

“SİZ BU ESERLERİN DEĞİL MAKETİNİ, HAYALİNİ BİLE KURAMAZSINIZ”

Daha önce söylediği “Bu muhalefet, 201 bin konutun maketini bile yapamaz” sözünü hatırlatan Bakan Kurum, “Şimdi maketini bile yapamazlar sözümü geri alıyorum. Çünkü maket yapmak bile bir vizyon, bir bakış açısı, bir tasarım zekası ister. Sözümden vazgeçiyorum ve diyorum ki; siz bu eserlerin değil maketini yapmak, hayalini bile kuramazsınız. Size deprem bölgesini siyasi malzeme yaptırmayacağız. Depremzede hemşehrilerimizi istismar etmenize müsaade etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar olduğu gibi depremzede kardeşlerimize sözlerimizi tutmaya devam edeceğiz. Biz kimseye aldırmadan, kafamızı takmadan yolumuza devam edeceğiz. Devletimizin afetzede kardeşlerimize uzanan eli olmaya ve bu güzel milletin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.