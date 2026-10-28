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Bakan Kurum, Mansur Yavaş'la görüştü! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı...

Ankara'da dikkat çeken görüşme! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile ABB Başkanı Mansur Yavaş bir araya geldi. Yavaş görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan görüşmesini hatırlattı.

Bakan Kurum, Mansur Yavaş'la görüştü! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı...
Ufuk Dağ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti.

Bakan Kurum, Mansur Yavaş la görüştü! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı... 1

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ı Bakanlığımızda kabul ettik. Başkentimizin ihtiyaçlarını, şehircilik alanındaki çalışmalarımızı ve önümüzdeki döneme ilişkin konuları değerlendirdik. Ankara'mız için ortak akılla çalışmaya, hemşehrilerimizin hayatına değer katacak her adımı desteklemeye devam edeceğiz."

Bakan Kurum, Mansur Yavaş la görüştü! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı... 2

YAVAŞ'TAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Mansur Yavaş da görüşmenin ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;

Daha önce Sayın Cumhurbaşkanına sunduğumuz ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını ilgilendiren konuları görüşmek üzere Sayın Bakan Murat Kurum ile bir araya geldik.

Nazik kabulleri için Sayın Bakan’a teşekkür ediyorum.

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Murat Kurum
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