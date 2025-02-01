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  4. Bakan kurum Osmaniye’de depremzede ailenin yeni evine konuk oldu: “Konutlarınızın tamamlandığını görmek bizim için en büyük mutluluk”

Bakan kurum Osmaniye’de depremzede ailenin yeni evine konuk oldu: “Konutlarınızın tamamlandığını görmek bizim için en büyük mutluluk”

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
01.02.2025 12:57
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Osmaniye ziyareti kapsamında yapımı tamamlanan Akyar Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarında inceleme yaptı. Bakan Kurum, yeni evlerine taşınan Çolak ailesinin evine misafir oldu. Esnafı ve şantiyeleri de ziyaret eden Bakan Kurum vatandaşların taleplerini dinledi.

Bakan kurum Osmaniye’de depremzede ailenin yeni evine konuk oldu: “Konutlarınızın tamamlandığını görmek bizim için en büyük mutluluk”

Asrın felaketinde kız kardeşini ailesiyle birlikte Ebrar Sitesi’nde kaybeden 68 yaşındaki Abdullah Çolak, Bakan Kurum’u TOKİ tarafından yapılan yeni evinde ağırladı. Elbistan merkezli depremde evlerinin yıkıldığını ve enkazdan sağ çıktılarını anlatan Çolak, Bakan Kurum’a bu zor süreçte yanlarında oldukları için teşekkür etti. Çolak, “2 yıl olmadan bize ev verdiniz. Şükürler olsun 24 saat sıcak suyumuz akıyor. Kaloriferlerimiz çalışıyor. Allah yerden göğe kadar sizden razı olsun” dedi.

“GÜLEN YÜZÜNÜZ SOLMASIN”

Osmaniye Aile Ziyareti Akyar TOKİ Konutları 422

Bakan Kurum ise deprem bölgesinde asrın felaketinin ardından 90 günde 180 bin konutun inşasının başladığını belirterek, “O günden bu yana tüm Bakanlığımız ve AFAD ile bir mücadele veriyoruz. O günlerde o acıyı çeken bir kardeşiniz olarak bugün de bu konutların tamamlandığını, sizlerin mutluluğunu görmek bizim için en büyük mutluluk. Gülen yüzünüz hiç solmasın” diye konuştu.

Osmaniye Aile Ziyareti Akyar TOKİ Konutları 453

ŞANTİYELERİ, ESNAFI VE ÖRNEK DAİRELERİ ZİYARET

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Bakan Kurum beraberinde Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye milletvekilleri Derya Yanık ve Seydi Gülsoy, Belediye Başkanı İbrahim Çenet ve kurum müdürleri ile Rahime Hatun TOKİ şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Osmaniye Esnaf Ziyareti Fotoğraflar 067

Ardından Cumhuriyet Meydanı’nda esnafı ziyaret eden Bakan Kurum, Adnan Menderes Mahallesi’ndeki Metin Tamer ve Sefa Siteleri TOKİ şantiyelerini dolaşıp inşa çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı, örnek daireleri inceledi.

Osmaniye Metin Tamer ve Sefa Sitesi İnceleme Fotoğraflar231

Bakan Kurum daha sonra kentte devam eden inşa çalışmalarının ve depremzedelerin taleplerinin konuşulduğu il koordinasyon toplantısına başkanlık etti.

Osmaniye Aile Ziyareti Akyar TOKİ Konutları 610

Osmaniye Esnaf Ziyareti Fotoğraflar 921

Osmaniye Metin Tamer ve Sefa Sitesi İnceleme Fotoğraflar085

Osmaniye Rahime Hatun TOKİ Şantiye İnceleme Fotoğraflar 156

Osmaniye Rahime Hatun TOKİ Şantiye İnceleme Fotoğraflar1

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