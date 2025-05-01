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Bakan Kurum: Özgür Bey'e tavsiyem beni diline dolayacağına o gözlerindeki bandı çıkarsın

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Kanal İstanbul üzerinden gündemi değiştirme çabalarına tepki gösterdi. Kurum, "Özgür Bey'e tavsiyem beni böyle yalan yanlış iftiralarla diline dolayacağına o gözlerindeki bandı çıkarsın ve etrafına bir baksın. Belki o zaman etrafındakileri çok iyi görür." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum: Özgür Bey'e tavsiyem beni diline dolayacağına o gözlerindeki bandı çıkarsın
Mustafa Fidan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Kanal İstanbul üzerinden gündemi değiştirme çabalarına tepki gösterdi.

"BANA, ORADAN BURADAN LAF YETİŞTİRİYOR"

Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı;

"Utanmadan, sıkılmadan bana, oradan buradan laf yetiştiriyor. Nereye gitse diline bizi dolamış. Murat Kurum da Murat Kurum... Ne diyor? ‘Kanal İstanbul'muş efendim, Arnavutköy'deki lüks konutlarmış... Açıklıyoruz, dinlemiyorlar. Hep bir algı peşinde, hep bir gündemi farklı alanlara taşıma peşindeler. İki laftan biri emin olun yalan, iftira.

"ÖZGÜR BEY'E TAVSİYEM..."

Ya sen ilk önce kendi genel başkanlığını bir hazmet. Milleti bir ikna et. Özgür Bey'e tavsiyem beni böyle yalan yanlış iftiralarla diline dolayacağına o gözlerindeki bandı çıkarsın ve etrafına bir baksın. Belki o zaman etrafındakileri çok iyi görür.

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