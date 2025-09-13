HABER

Bakan Kurum, Portekizli Bakan ile görüştü: Deprem bölgesindeki çalışmaları inceledi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Portekiz Cumhuriyeti Altyapı ve Konut Bakanı Miguel Pinto Luz ile görüştü. Bakanlıkta gerçekleşen toplantıda, deprem bölgesinde yapılan çalışmaların anlatıldığı filmi izleyen konuk Bakan Luz, “Tek kelimeyle şahane. Muazzam işler çıkarmışsınız. Bu başarıyı biz de sizden öğrenmek istiyoruz” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Portekiz Cumhuriyeti Altyapı ve Konut Bakanı Miguel Pinto Luz ile görüştü. Bakanlıkta gerçekleşen kabulde Bakan Kurum, mevkidaşına deprem bölgesinde yapılan çalışmaların anlatıldığı tanıtım videosunu izletti. Deprem bölgesinde 453 bin konutun eş zamanlı inşa edildiğini 300 bininin teslim edildiğini belirten Bakan Kurum, konutların yanı sıra alt yapı ve sosyal donatılarıyla kapsamlı bir şehircilik stratejini hayata geçirdiklerini ifade etti.

“BU BAŞARIYI BİZ DE SİZDEN ÖĞRENMEK İSTİYORUZ”

Görüntüleri hayranlıkla izleyen Portekizli Bakan Luz ise “Sadece deprem bölgesinde yaptıklarınız bile tek kelimeyle şahane. Muazzam işler çıkarmışsınız; çok takdir ettiğimiz söylemek isterim. 2 yıl gibi kısa bir sürede bu kadar konut teslim edebilmek dudak uçuklatacak kadar çok yüksek bir rakam. Bu sizin bu alandaki başarınızı gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Portekizli Bakan ile görüştü: Deprem bölgesindeki çalışmaları inceledi 1

Türkiye ile iş birliği yapmak istediklerini ve bu kadar kısa zamanda bu kadar yüksek sayıda konut yapabilmek için hayata geçirilen düzenlemeleri incelemek istediklerini belirten Bakan Luz, “Bu başarıyı biz de sizden öğrenmek istiyoruz. Hızlı teslimi mümkün olan sistemleri keşfetmek istiyoruz. Türk müteahhitlerin gözünde Portekiz’i kıymetli kılmak için buradayız. İki ülke arasında iş birliği yapmak için her türlü imkan var” diye konuştu.

Bakan Kurum, Portekizli Bakan ile görüştü: Deprem bölgesindeki çalışmaları inceledi 2

BAKAN KURUM: KONUT YAPIMINDAKİ TECRÜBELERİMİZİ PAYLAŞTIK

Görüşmenin artından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, “Portekiz Altyapı ve Konut Bakanı Sayın Miguel Pinto Luz ve heyetini Bakanlığımızda ağırlayarak bir toplantı gerçekleştirdik. Deprem bölgesinde, Asrın İnşasında sürdürdüğümüz çalışmalarımızı anlattığımız kıymetli mevkidaşım ve heyetiyle; konut yapımındaki tecrübelerimizi paylaştık.

Şehircilik ve sosyal konut üretimine dair bizden talep ettikleri desteği değerlendirdiğimiz görüşmede, Portekiz ile iş birliğine açık olduğumuzu ifade ettik. İnşa ve ihya konusunda; bilgi, birikim ve deneyimimizi paylaşmaktan her daim memnuniyet duyacağız” mesajını verdi.

