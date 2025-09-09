HABER

Bakan Kurum: "Tarih, insanlığın en büyük utancına tanıklık ediyor"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gazze’deki soykırıma dikkat çekerek “Tarih, insanlığın en büyük utancına tanıklık ediyor" dedi.

Recep Demircan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'nca düzenlenen STK Buluşması'na katıldı.

"ESERLERİMİZİ ÜRETTİK"

Deprem bölgesindeki çalışmalarla ilgili, “Geldik, gördük, başladık, tamamladık, teslim ettik” ifadesini kullanan Bakan Kurum, “Biz milletimizi çok iyi anladık ve söz verdik, eserlerimizi ürettik. Hizmet üstüne hizmet, eser üstüne eser yaptık. Şükürler olsun ki; milletimize mahcup olmadık, alnımızın akıyla söz verdiğimiz yuvaları teslim ettik” dedi.

Gazze’deki soykırıma dikkat çeken Bakan Kurum, “Tarih, insanlığın en büyük utancına tanıklık ediyor. Bu zulme en büyük isyan işte bu onurlu teşkilattan, Cumhur İttifakı’ndan yükseliyor” diye konuştu.

