Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem riskine karşı İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda TOKİ, Ataşehir Şerifali'de İmar İskan bloklarının dönüşümünü tamamladı. 260 bin metrekarelik alanda 3 etaptan oluşan bin 442 konut, 121 iş yeri, 1 cami ve 3 sosyal tesis inşa edildi. Radye temel üzerine, yatay mimari şeklinde inşa edilen konutlar, kat kuralarının ardından etap etap hak sahiplerine teslim ediliyor.

"ŞERİFALİ'DE BİN 442 KONUTU DÖNÜŞÜMLE YENİLEDİK"

Bakan Kurum, Şerifali'de güvenli konutlarına taşınmaya başlayan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Mesajında, Muhammed Aydın'ın "Biz ‘devlet baba' dedik" sözünü alıntılayan Bakan Kurum, "Vatandaşlarımız devletine güvendi; sağlam yuvalara kavuştu. Ataşehir Şerifali'de bin 442 konutu dönüşümle yeniledik" ifadelerine yer verdi.

"GÖZLERİ KORKMASIN, BİR BAKMIŞLAR BİTMİŞ"

Görüntülerde yer alan Nuran Kızılkan, vatandaşlara kentsel dönüşüm için çağrı yaparak, "Bir bina yaşlandıkça mukavemeti azalıyor. Binası 30 yılın üstünde olan insanlar bence bu konuyu ciddi olarak düşünmeliler. 3 kuruşun, 5 kuruşun hesabını yapmamak, biraz sabır etmek ve kentsel dönüşüm işine ağırlık vermek lazım. Deprem olursa korkunç olur. Hayatımızdan, ailemizden daha kıymetli değil diye düşünüyorum. Göz açıp kapayana kadar geçiyor süreç. Hiç gözleri korkmasın. Bir bakmışlar bitmiş ödemeler ve ev sahibi olmuşlar, öyle düşünsünler. TOKİ her şeyi düşünüyor. Sizin düşünmediğiniz otoparkıydı, çevre düzenlemesiydi, bacaların güvenliğiydi şeyleri de düşünüyor" dedi.

"OLMASI GEREKENİ ŞU ANDA DEVLET YAPIYOR"

Muhammed Aydın ise devlet güvencesiyle 35 yıllık depreme dayanıksız binalarını dönüştürdüklerini anlatarak, "Doğal olarak binaların yapılması, yenilenmesi gerekiyordu. TOKİ devreye girdi. Binalarımız yenilendi. Şu anda sağlıklı, depreme dayanıklı bir konutlarda oturuyoruz. Biz ‘devlet baba' dedik. Hakikaten o şekilde doğrusunu yapmışız. Ondan dolayı da binalarımız bir an önce teslim edildi. İstanbul'da büyük bir deprem bekleniyor. Olması gerekeni şu anda devlet yapıyor. Evlerimize taşıncaya kadar kiralarımız da ödendi. Hiçbir mağduriyet yaşamadık" diye konuştu.

"1999 DEPREMİNDE BİR AY EVLERE GİREMEDİK, ŞİMDİ BİR KORKUMUZ YOK"

Başta kentsel dönüşüme itiraz edenlerin çok olduğunu anlatan Mehmet Şener de deprem gerçeğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bazıları iki daire istedi. ‘Sen ne arıyorsun?' Zaten iki daire büyüklüğünde daire verdiler bize. 1999 depreminde buradaydık. Bir ay evlere giremedik biz. Şimdi bir korkumuz yok. Cumhurbaşkanı ne diyorsa yapıyor. Deprem evlerinin hepsini 2 senede yaptı. Başkası olsaydı bunları bize veremezdi. Gerçekten şahane. Ödemeler de güzel. Çok süper malzemesi var. Tam depreme dayanıklı. Herkes gözünü kapatıp uyusun. Evvel Allah Allah'ın izniyle bir şey olmaz."