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Bakan Kurum yeni projeyi 'Nefes alacak' diyerek açıkladı! Kaçak iskeleler için düğmeye bastılar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapıların kaldırılarak göl çevresini rahatlatacak yeni projenin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, “Sapanca Gölü’müz nefes alacak. Koruma ve İhya Projemiz ile gölü çevreleyen kaçak yapıları ve iskeleleri kaldırıp doğal dokuyu ortaya çıkaracağız. Sapanca Gölü'müzün ekolojik dengesini korurken yürüyüş ve bisiklet yollarıyla vatandaşlarımızı da doğayla buluşturacağız” mesajını verdi.

Bakan Kurum yeni projeyi 'Nefes alacak' diyerek açıkladı! Kaçak iskeleler için düğmeye bastılar...
Çiğdem Sevinç

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hayata geçirilecek düzenleme ile Sapanca Gölü kıyısındaki yapı ihlallerine son verecek. Gölün kıyı şeridindeki kaçak 97 iskele kaldırılacak. Böylece göl çevresi doğal yapısına kavuşacak ve mevcut yürüyüş yolu yeniden düzenlenecek. 2 etaplı düzenleme kapsamında toplam 25 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet yolu vatandaşların kullanımına sunulacak.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Sapanca Gölü’müz nefes alacak. Koruma ve İhya Projemiz ile gölü çevreleyen kaçak yapıları ve iskeleleri kaldırıp doğal dokuyu ortaya çıkaracağız. Sapanca Gölü'müzün ekolojik dengesini korurken yürüyüş ve bisiklet yollarıyla vatandaşlarımızı da doğayla buluşturacağız” mesajına yer verdi.

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“TEMEL UNSURUMUZ SAPANCA GÖLÜ'NÜN EKOLOJİSİNİ KORUMAK”

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Proje Geliştirme Şube Müdürü Gökhan Pehlivan, “Temel unsurumuz Sapanca Gölü'nün ekolojisini korumak ve içme suyu havzası niteliğini sürdürebilmek. Projemizin bir diğer amacı da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın desteğiyle kamusal alanda var olan kaçak yapıların önüne geçmek" dedi.

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VATANDAŞLARDAN DÜZENLEMEYE DESTEK

Sapanca Gölü kıyısında yapılacak düzenlemeye vatandaşlardan da destek geldi. Sakarya'da yaşayan Eda Sarıca Başer, projenin gerekliliğine vurgu yaparak, "Aslında Sapanca Gölü için olması gereken ve geç gelen bir çalışma. Burada daha fazla yürüyüş ve oturma alanları olması bizim için büyük bir avantaj olacak. Biraz daha denetim çalışması yapılmalı. Yürüyüş alanlarını bizlere bırakmalılar” dedi. Bir diğer vatandaş ise "Sapanca Gölü, Sakarya için büyük bir değer. Bungalov ve türevleri gibi yapılar göle erişimi daha da kısıtlıyor. Bu sebeple göle ulaşabilecek birkaç noktamız oluyor. Bu proje ile gölün halka tam anlamıyla sunulacak olması beni çok mutlu etti” şeklinde konuştu.

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SAPANCA’NIN DOĞAL GÜZELLİĞİNİ KORUYACAK PROJE

Bakan Kurum, geçtiğimiz günlerde pilot uygulaması Sakarya’da başlatılan Depozito Yönetim Sistemi’nin tanıtım toplantısında Sapanca Gölü Projesi’nin detaylarını anlatmıştı. Konuşmasında Sapanca Gölü etrafında plan hükümleri doğrultusunda yapılmamış birçok kaçak yapı olduğunun altını çizen Bakan Kurum, şunları söyledi: Bu yapılar Sapanca'mızın doğal güzelliğini tehdit ediyor. Böylesi güzel bir gölü korumak, çocuklarımıza, gelecek nesillerimize bir miras olarak bırakmak zorundayız. Burada vatandaşlarımızı, esnafımızı mağdur etmeden ama Sapanca'nın güzelliğini de koruyacak, güzelliğine güzellik atacak bir çevre-doğa projesini gerçekleştiriyor olacağız. Kenarında yürüyüş yollarıyla, dinlenme alanlarıyla, parklarıyla, bahçeleriyle buradaki ekolojik yaşamın sürdürüldüğü, buradaki biyolojik çeşitliliğin korunduğu bir projeyi Sakarya'mıza kazandıracağız.

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Anahtar Kelimeler:
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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