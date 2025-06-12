HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Bakan Memişoğlu: "Aile Hekimliği Rehberi yayımlandı"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu aile hekimliği sistemini ve aile sağlığı merkezlerini güçlendirmek için Aile Hekimliği Rehberi’nin yayımlandığını açıkladı.

Bakan Memişoğlu: "Aile Hekimliği Rehberi yayımlandı"

Sağlık Bakanlığı himayesinde yürütülen çalışmalar sonucu Aile Sağlığı Merkezlerinde görev yapan hekimler başta olmak üzere birinci basamak sağlık hizmetlerinde görevli tüm personele yönelik hazırlanan "Aile Hekimliği Rehberi" yayımlandı. Rehber ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Aile Hekimliği Sistemimizi ve Aile Sağlığı Merkezlerimizi güçlendirmek amacıyla somut adımlar atmaya devam ediyoruz. Aile Hekimliği Rehberi’ni yayımlayarak yürüttüğümüz çalışmalara bir yenisini daha ekliyoruz" ifadelerini kullandı.

nyum

BAKAN MEMİŞOĞLU REHBER HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Rehber hakkında bilgi veren Memişoğlu, "Başvuru kaynağı niteliğindeki rehber ile birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini destekleyecek, alanda uygulama birliğinin sağlanmasını kolaylaştıracak, sahadaki sorunlara mevzuata dayalı çözüm önerileri sunulmasına katkı sağlayacağız. Bu kapsamlı eserin büyük sağlık ailemiz ve sağlık sistemimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor; birinci basamak sağlık hizmetlerini ileriye taşıma kararlığımızın bir kez daha altını çiziyorum" ifadelerine yer verdi.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hayattan koparan yorgun mermiye 3 gözaltıHayattan koparan yorgun mermiye 3 gözaltı
Ferdi Zeyrek'in kızı karara tepki gösterdi! "O adamı nasıl serbest bırakabiliyorsunuz?"Ferdi Zeyrek'in kızı karara tepki gösterdi! "O adamı nasıl serbest bırakabiliyorsunuz?"

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Kemal Memişoğlu Aile Hekimliği Açık Mı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yıldız futbolcu Leroy Sane Galatasaray için İstanbul'a geliyor! İşte ilk görüntü

Yıldız futbolcu Leroy Sane Galatasaray için İstanbul'a geliyor! İşte ilk görüntü

Galatasaray Muslera'nın yerini o isimle dolduracak

Galatasaray Muslera'nın yerini o isimle dolduracak

Hakim karşısına çıkacaktı! İmamoğlu'ndan dikkat çeken karar

Hakim karşısına çıkacaktı! İmamoğlu'ndan dikkat çeken karar

ABD, İran'a mı saldıracak? Trump: "Bunu savaşmadan yapmak güzel olurdu"

ABD, İran'a mı saldıracak? Trump: "Bunu savaşmadan yapmak güzel olurdu"

Özdağ hakim karşısına çıktı! Karar verildi

Özdağ hakim karşısına çıktı! Karar verildi

Narin Güran davasında barodan itiraz geldi

Narin Güran davasında barodan itiraz geldi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.