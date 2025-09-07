Bakan Memişoğlu, Moğolistan'ı ziyaret etti

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Buyant-Ukhaa Uluslararası Havalimanı'nda protokol tarafından karşılandı. Bakan Memişoğlu, ilk gün Moğolistan Sağlık Bakanı Chinburen Jigjidsuren ile birlikte helikopterle Arhangay iline gitti. Burada Orhun Abideleri'nin olduğu Khushuu Tsaidam Tarihi Anıt Müzesi'ni gezen Memişoğlu, daha sonra Moğolistan Sağlık Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeğine katıldı.

Programın ikinci gününde Bakanlar arası ikili görüşme gerçekleştiren Memişoğlu ve Moğolistan Sağlık Bakanı Chinburen Jigjidsuren, 16 Ocak tarihinde Ankara'da sağlık alanında imzalanan iş birliği protokolü hakkında da değerlendirmelerde bulundular. Görüşmenin ardından Bakan Memişoğlu, Moğolistan Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlenen geniş katılımlı toplantıya iştirak etti. Toplantıda, Moğolistan Sağlık Bakanı Chinburen Jigjidsuren tarafından Sağlık Bakanı Memişoğlu ve beraberindeki heyete 'Moğolistan Sağlık Sistemi' sunumu yapıldı. Daha sonra basın konferansına geçildi.

"BİRİKİMİMİZİ DOST VE KARDEŞ ÜLKELERLE PAYLAŞMAYA HAZIRIZ"

Bakan Memişoğlu, basın konferansında yaptığı konuşmasında, Moğolistan Sağlık Bakanı Chinburen Jigjidsuren ile bir araya gelmek duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kendisiyle gerçekleştirdiğimiz görüşme vesilesiyle sağlık alanında iş birliğimizi nasıl daha ileriye taşıyabileceğimizi yerinde görme fırsatı bulduk. Son 20 yılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, sağlık alanında çok güçlü bir altyapı kurmuş, dünyaya örnek bir model geliştirmiştir. Nitelikli insan kaynağımız, modern altyapımız ve ileri bilişim teknolojilerimiz sayesinde her vatandaşımıza erişilebilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunuyoruz. Bu birikimi dost ve kardeş ülkelerle paylaşmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

"ONKOLOJİ HASTANESİNİN İNŞASI KONUSUNDA ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAĞIZ"

Her nerede olursa olsun insan hayatının değerli olduğuna dikkati çeken Memişoğlu, "Bizim inancımızda da geleneğimizde de önce insan vardır. Türkiye olarak biz, insanı yaşatmayı esas alan bir medeniyetiz. Dün nasıl bu anlayışla hareket ettiysek bugün de aynı değerlerle, kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Nitekim geçtiğimiz Ocak ayında imzaladığımız iş birliği anlaşması ile ilişkilerimizi daha da güçlü bir zemine taşıdık. Bu anlaşma; eğitimden afet ve acil durum iş birliğine, sağlık turizminden sağlık yatırımlarında iş birliğine, sağlık bilgi sistemlerinin güçlendirilmesi alanlarında iş birliğine kadar uzanan geniş ve önemli stratejik alanları kapsamaktadır. 'Üreten, Koruyan, Geliştiren Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' vizyonumuz doğrultusunda Moğolistan ile birlikte hem vatandaşlarımızın sağlığını hem de bölgesel dayanışmayı güçlendirecek adımlar atmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu iş birliğinin gelecekte yeni ortak projelerin önünü açacağına yürekten inanıyorum. Bu kapsamda büyük ölçekli bir onkoloji hastanesinin inşası konusunda insan gücü, işletme ve teknik destek noktasında nasıl katkı sağlayacağımızı görmek için çalışmalara başlayacağız" diye konuştu.

Yüzyıllar öncesinden günümüze ulaşan Orhun Abideleri'nin, Türk milletinin ilk yazılı hafızası ve birlik çağrısının en güçlü sembolü olduğunu dile getiren Memişoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu ortak miras, milletlerimizin kadim dostluğunu ve dayanışmasını bir kez daha bizlere hatırlatıyor. Dün Sayın Bakanımızla birlikte Orhun Abideleri'ni ziyaret ettik. Ziyaret sırasında bana çok özel ve anlamlı bir hediye takdim edildi. Ben de bu hediyeyi Türkiye ile Moğolistan arasındaki dostluğun bir nişanesi olarak kabul ettim ve adını 'dostluk' koydum. Kültürümüzde at; özgürlüğün, kudretin ve dostluğun sembolüdür. Atım 'dostluk' burada, bu topraklarda kalacak, Moğolistan'ın güzel doğasında koşmaya devam edecek. Bu hediye, Türkiye ile Moğolistan arasındaki kardeşliğin en güzel ifadesi olacaktır. Türkiye ve Moğolistan olarak sağlık alanında attığımız adımlarla bu köklü mirası günümüze taşıyan somut bir örnek göstereceğiz. İnsan hayatına verdiğimiz değeri ve ortak tarihe olan sorumluluğumuzu bu iş birliğiyle birleştiriyoruz. Uluslararası düzenlemeler çerçevesinde ilaç ruhsatlandırma süreçlerinde bazı değişiklikler yapılmıştı. Türk firmalarının uluslararası imkânlardan faydalanabilmesi için gerekli çalışmaları sürdürüyor ve Moğolistan Sağlık Bakanlığının da bu konuda birlikte çalışmaya açık olduğunu görüyoruz. Bu vesileyle bizlere gösterdikleri misafirperverlik için Sayın Bakan'a ve Moğolistan halkına yürekten teşekkür ediyorum. En yakın zamanda Sayın Bakanımızı ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağım. Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum."

Memişoğlu, basın konferansından sonra, Moğolistan Büyükelçiliğini ziyaret ederek Moğolistan Büyükelçisi Başak Genç Yüksel'le Türkiye ile Moğolistan'ın sağlık alanındaki iş birliği hakkında değerlendirmelerde bulundu. Moğolistan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ochirbat Dagvadorj ev sahipliğinde düzenlenen öğle yemeğine katılan Memişoğlu, öğleden sonra Cengiz Han Müzesi'ni ziyaret ederek Moğolistan programını sonlandırdı. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na Moğolistan ziyareti esnasında Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayıp Birinci, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Hasan Basri Velioğlu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ayar, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan ve diğer yetkililer eşlik etti.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti arasında sağlık ve tıp bilimleri alanında iş birliğine dair anlaşma 16 Ocak 2025 tarihinde imzalanmıştı. Bu anlaşma kapsamında taraflar arasında; bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılması, sağlık enstitüleri arasında iş birliği yapılması, kısa süreli eğitim, karşılıklı uzman değişimi, insan kaynakları kapasitesinin artırılması, ortak sağlık haftaları düzenlenmesi, sağlık turizmi imkânlarının artırılması, acil ve afetlerde iş birliği yapılması, sağlık yatırımlarında iş birliğinin geliştirilmesi ve sağlık bilgi sistemlerinin güçlendirilmesi konularında iş birliği yapılması kararına varılmıştı.

