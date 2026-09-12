Bakan Memişoğlu’ndan Siirt’te doğumsal anomali tespit edilen bebeğe ilişkin açıklama

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanemizde doğumsal anomali tespit edilen 2 günlük bebeğimiz, acil cerrahi müdahale için Bakanlığımıza ait ambulans uçakla İstanbul Mehmet Akif Ersoy Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemize sevk edildi.



Yavrumuza acil şifalar diliyor, zamanla yarışarak süreci titizlikle yöneten ekiplerimize teşekkür ediyorum. En zor şartlarda, en kritik anlarda; insan, önce insan" ifadelerine yer verdi.