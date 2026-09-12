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Bakan Memişoğlu’ndan Siirt’te doğumsal anomali tespit edilen bebeğe ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doğumsal anomali tespit edilen 2 günlük bebeğin İstanbul Mehmet Akif Ersoy Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiğini açıkladı.

Bakan Memişoğlu’ndan Siirt’te doğumsal anomali tespit edilen bebeğe ilişkin açıklama

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanemizde doğumsal anomali tespit edilen 2 günlük bebeğimiz, acil cerrahi müdahale için Bakanlığımıza ait ambulans uçakla İstanbul Mehmet Akif Ersoy Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemize sevk edildi.
Bakan Memişoğlu’ndan Siirt’te doğumsal anomali tespit edilen bebeğe ilişkin açıklama 1

Yavrumuza acil şifalar diliyor, zamanla yarışarak süreci titizlikle yöneten ekiplerimize teşekkür ediyorum. En zor şartlarda, en kritik anlarda; insan, önce insan" ifadelerine yer verdi.

Bakan Memişoğlu’ndan Siirt’te doğumsal anomali tespit edilen bebeğe ilişkin açıklama 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı Siirt
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