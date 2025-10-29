Bakan Murat Kurum, açılışta konuştu: "Türkiye'nin en güzel sahil düzenlemesi İskenderun'umuzda olacak"

6 Şubat depreminde 80 santimetre çöken İskenderun Sahili dolgu çalışmalarının ardından başlatılan İskenderun Sahil Yenileme Projesi’nin ilk etabının açılışını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptı.

Burada yaptığı konuşmada Kurum, bir yandan Cumhuriyet'in yıl dönümünü kutladıklarını bir yandan da Türkiye'nin en güzel sahil düzenleme projesinin ilk etap açılışını yaptıklarını söyledi.

"İSKENDERUN SAHİLİ'MİZİ KARIŞ KARIŞ İNCELEDİK, PROJEMİZİ SÜRATLE HAZIRLADIK"

Bakan Kurum, İskenderun ilçesinde 28 Aralık 2024'te "Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi"nin temelini, "Türkiye'nin en güzel sahil düzenlemesi İskenderun'umuzda olacak" sözünü vererek attıklarını hatırlattı.

Bu güzelliğe erişmek için özveriyle çalıştıklarını belirten Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız depremde oluşan 80 santimetrelik çökmeyi giderdiler, biz de hemen bayrağı devraldık. Vatandaşımızın taleplerini dinledik, İskenderun Sahili'mizi karış karış inceledik, projemizi süratle hazırladık ve nihayetinde bu eşsiz güzelliği, İskenderun'umuza armağan ettik. Sahilimizi asrın felaketi sonrası yeniden doğan Hatay'ımızın hamdolsun simgesi haline getirdik. Hatay'ın simgesi diyorum çünkü açılışını yaptığımız projemiz, sadece bir park veya dinlenme alanı değil, dahası Hatay'ın yeniden dirilişidir, küllerinden doğan Anka kuşu misali yeniden doğuşun timsalidir."

Kurum, projenin her bir taşında, ağacında Hataylıların fikirleri ve hayallerinin olduğunu dile getirdi.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE 350 BİNİNCİ KONUTUMUZU DA TESLİM EDECEĞİZ"

Hataylıların sahilde yürüyüş ve bisiklet yollarında keyifle dolaşacağını, basketbol ve futbol sahalarında spor yapacağını belirten Kurum, çocukların da oyun alanlarında, parklarda neşeyle koşacağını ifade etti.

Bakan Kurum, sahil projesinin gelenlere sadece huzur vermekle kalmayacağının altını çizerek, "Sahil projemiz Hatay'ımızın ekonomisine can suyu verecek, İskenderun'un turizmine güç katacak. Kısacası Hataylı vatandaşlarımız, İskenderunlu kardeşlerimiz artık yeni İskenderun'u, yeni Hatay'ı yaşayacak. Ben kaldırım taşından ağacına kadar her detayına özen gösterdiğimiz bu güzel eserimizin İskenderun'umuza, Hatay'ımıza, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Kurum, deprem konutlarının inşasının da sürdüğünü, 453 bin konutun yüzde 70'inden fazlasını tamamladıklarını, her 3 depremzededen 2'sinin yeni yuvasında, yeni hayatlarına başladığını vurguladı.

"453 BİNİNCİ EVİMİZİN ANAHTARINI DA ATATÜRK CADDESİ'NDE ARALIK AYI SONU İTİBARIYLA TESLİM EDECEĞİZ"

Hatay'da da 87 bin konut ve iş yerinin hak sahibine teslim edildiğinin altını çizen Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Şu anda şehrimizde 66 binin üzerinde konut, iş yeri ve köy evinin inşa sürecini yürütüyoruz. Biz bununla yetinmiyoruz. Asrın felaketini, Cumhuriyet'imizin 102. yılına yakışır bir diriliş destanına dönüştürüyoruz. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle 350 bininci konutumuzu da teslim edeceğiz. İnşallah 2025'in sonunda 153 bini Hatay'ımızda olmak üzere 453 bininci evimizin anahtarını da Atatürk Caddesi'nde aralık ayı sonu itibarıyla teslim edeceğiz. Böylece, 11 ilimizde huzurla, güvenle, mutlulukla yuvasına kavuşmayan tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız."

Bakan Kurum, Hatay'ın geleceğini, Hataylılarla omuz omuza vererek hep birlikte yeniden kuracaklarını ifade etti.

KURUM'DAN ELEŞTİRİ: "HİÇBİR ZAMAN GERÇEK DERTLERİ HATAY OLMADI"

Yaptıkları çalışmalardan rahatsızlık duyanları da eleştiren Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Biz bu işleri yaparken, burada gece gündüz çalışırken yapılanları görüyorsunuz değil mi? Hatay yeniden ayağa kalktıkça, o eski güzel günlerine döndükçe kimler rahatsız oluyor? Sesleri nasıl çıkıyor? Neden rahatsızlar ben size söyleyeyim... Hiçbir zaman gerçek dertleri Hatay olmadı. Hiçbir zaman Hatay'ın yeniden ayağa kalkmasıyla emin olun gerçekten ilgilenmediler. Hataylı kardeşlerimizi samimi bir şekilde düşünmediler. Sadece siyaset için kullandılar. Şimdi de ellerinden bu siyaset malzemesini aldığımız için panikteler. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Eğer niyetleri gerçekten Hatay olsaydı, benim güzel Hataylı kardeşim olsaydı bir işin ucundan da emin olun kendileri tutardı. Bir çivi çaktılar mı? Bir yaraya merhem oldular mı?"

Kurum, ne yapılırsa yapılsın motivasyonlarının asla kırılmayacağını ve söz verdikleri gibi 11 ili ayağa kaldırmak için çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

"ASRIN İNŞASINDA YAZDIĞIMIZ DESTANI, YÜZYILIN KONUT PROJESİ'YLE ZİRVEYE TAŞIYACAĞIZ"

"Yüzyılın Konut Projesi" diye adlandırılan 500 bin sosyal konut projesiyle de devletin şefkat elini vatandaşlara uzattıklarını vurgulayan Bakan Kurum, şu değerlendirmede bulundu:

"İnşallah bu hamleyle Türkiye'nin dört bir yanında konut arzını artırıyoruz ve vatandaşımızın ev sahibi olmayı hayal ettiği süreci gerçeğe dönüştürüyoruz. Evi olmayan dar gelirli vatandaşlarımız için 'Yüzyılın Konut Projesi'ni başlatıyoruz. Emin olun dünyada başka hiçbir ülkenin başaramayacağı bu proje sadece konut projesi değil, sosyal devlet anlayışının da zirvesidir. Elbette bu proje asrın inşa seferberliğinden alnının akıyla çıkan aziz milletimizin, Hataylı ve tüm depremzede kardeşlerimizin dirayetinin meyvesidir. Bu devlet 2 yıl gibi kısa sürede 453 bin konutu bitirmiş, alnının akıyla yıl sonuna teslim edecektir. Buradaki bilgiyi, tecrübeyi, inancı şimdi Yüzyılın Konut Projesi'ne aktaracağız."

"YENİ PROJEDE HATAY İÇİN 13 BİN 300 KONUT KONTENJANI AYRILDI"

Bakan Kurum, projede Hatay için 13 bin 300 konut kontenjanı ayırdıklarını dile getirerek, şunları aktardı:

"Bu sayede 50 bin Hataylı kardeşimize dokunacağız. Evi olmayan vatandaşlarımıza sağlam güvenli evlerini vereceğiz. Deprem sonrası memleketine dönmek isteyen, Hatay dışında yaşayan ama Hataylı olan kardeşlerimize de kolaylık sağlayacağız. Vatandaşımız geleceğe güvenle baksın, devletine güvensin. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın söylediği gibi emin olun 'Türkiye liyakatli kadroların riyasetindedir, emin ve ehil ellerdedir.' Allah'ın izniyle asrın inşasında yazdığımız destanı, Yüzyılın Konut Projesi'yle zirveye taşıyacağız. Türkiye Yüzyılı'nda güvenli yuvaların ve refahın yüzyılı yapacağız."

(AA)

