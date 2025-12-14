23 yaşındaki genç aydınlatma direğine çarparak yaşamını yitirdi

Kaza, 12 Aralık’ta saat 02.00 sularında, Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi, Kerkük Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emircan Tufan idaresindeki otomobil, sürünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaralıyı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti. Emircan Tufan, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Gencin cenazesi, Dernekkırı Mahallesi’ndeki Abdulhamit Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla toprağa verildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır