Bakan Tekin, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile görüştü

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanı Ali Asadov ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan temasları kapsamında Başbakanlık makamında Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanı Ali Asadov ile bir araya geldi. Görüşmenin, iki ülke arasındaki köklü dostluk ve kardeşlik bağlarının tüm alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da güçlendirilmesi çerçevesinde gerçekleştiği bildirildi.

Heyetler arası gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerinin her geçen gün daha da pekiştiği vurgulandı. Bakü’de Türk Anadolu Lisesi’nin yeni binasının hizmete açılmasının, iki ülke arasında eğitim alanındaki verimli iş birliğinin somut bir örneği olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Bakan Tekin’in Karabağ Üniversitesi ile Şuşa, Füzuli ve Ağdam şehirlerindeki ortaokulları ziyaretlerinden duyulan memnuniyet dile getirilirken ziyaret çerçevesinde imzalanan eğitim ve mesleki eğitim alanındaki iş birliği belgelerinin önemine dikkat çekildiği belirtildi. Görüşme sırasında, özellikle mesleki eğitim alanındaki iş birliğinin mevcut durumu ve geleceği, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi’nin faaliyetleri ve karşılıklı ilgi odağındaki diğer konuların da ele alındığı ifade edildi.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
