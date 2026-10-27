Bakan Tekin'den gastronomi lisesi açılışında konuştu: "Michelin yıldızları var da Mengen yıldızları niye yok?"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi kapsamında Erzurum'da hayata geçirilen Ülker Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışına katıldı.

Açılış töreninde konuşan Bakan Tekin, Anadolu'nun zengin mutfak kültürünün korunması ve dünyaya tanıtılması gerektiğini vurguladı. Özellikle Michelin yıldızlı restoranlarla ilgili sözleri dikkat çekti.

"MICHELIN YILDIZLI LOKANTA ARIYORSAK BU BİZİM AYIBIMIZDIR"

Yerel mutfak kültürünün yeterince sahiplenilmediğine dikkat çeken Bakan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Anadolu'ya gittiğinizde nerede yemek yeriz sorusunun cevabını aradığınızda Michelin yıldızlı lokanta arıyorsanız eğer bu bizim ayıbımızdır arkadaşlar. Ona karşı diyelim ama niye Anadolu yıldızlarının olduğu bir lokanta, bir restoran aramıyoruz? Niye orada Anadolu yemeklerini, o ilin yerel kültürünü doğru bir şekilde sunan bir işletme aramıyoruz?"

Tekin, yerel yemek kültürünün turizm açısından da büyük önem taşıdığını belirterek, Anadolu'nun kendine özgü lezzetlerinin dünyaya tanıtılması gerektiğini söyledi.

"ERZURUM YEMEKLERİNİ FRANSIZ PEYNİRİYLE YAPIYORSANIZ..."

Konuşmasında yerel malzemelerin kullanılmasına da değinen Bakan Tekin, dikkat çeken bir örnek verdi.

Tekin, "Siz kendi kültürünüze sahip çıkmıyorsanız, eğer siz Erzurum yemeklerini Hollanda peyniriyle yapıyorsanız, Fransız peyniriyle yapıyorsanız burada ciddi bir çelişki vardır" dedi.

Bu durumun yerel kültürden uzaklaşmanın göstergesi olduğunu ifade eden Tekin, gastronominin yalnızca yemek pişirmekten ibaret olmadığını, kültürel değerlerin korunması açısından da önemli olduğunu vurguladı.

Bakan Tekin, daha önce gündeme gelen "Mengen yıldızları" açıklamasına da açıklık getirdi.

İstanbul'dan yola çıkan bir ailenin Bolu'da yöresel yemek yemek istediğinde internetten veya sosyal medyadan araştırma yapmak zorunda kaldığını belirten Tekin, yerel lezzetleri doğru biçimde sunan işletmelerin belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Tekin, "Ben bunu niye Michelin yıldızları var da Mengen yıldızları yok diye söyledim. Bir ara medyada gündem oldu" ifadelerini kullandı.

YEREL RESTORANLAR İÇİN YENİ SİSTEM GELİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı olarak yeni bir çalışma yürüttüklerini açıklayan Tekin, Anadolu'nun farklı şehirlerinde yöresel yemekleri geleneklerine uygun şekilde hazırlayıp sunan işletmeler için bir listeleme sistemi geliştirildiğini duyurdu.

Bakan Tekin, "Biz şimdi Milli Eğitim Bakanlığı olarak Anadolu'da her ilin kendi yemeklerini o ilin kültürüne, geleneğine uygun bir biçimde hazırlayıp servis eden bir listeleme usulü geliştiriyoruz" dedi.

Gastronomi liselerinin yaygınlaşmasıyla birlikte bu işletmeleri değerlendiren ve akredite eden bir mekanizmanın da oluşturulacağını belirtti.

"ANNE REÇETELERİ" GASTRONOMİ LİSELERİNDE YAŞATILACAK

Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın önem verdiği "anne reçeteleri" çalışmasının da gastronomi liseleriyle birleştirileceğini açıkladı.

Geleneksel yemek tariflerinin gelecek nesillere aktarılmasını hedeflediklerini belirten Tekin, Emine Erdoğan'ın projeye verdiği destek için teşekkür etti.

TÜRKİYE'NİN İLK GASTRONOMİ LİSESİ ERZURUM'DA AÇILDI

Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi'nin ilk adımı, Erzurum'da açılan Ülker Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile atıldı.

Okulda öğrenciler, İngilizce hazırlık sınıfıyla birlikte toplam 5 yıl eğitim görecek. Teorik derslerin yanı sıra uygulamalı mutfak eğitimleri de verilecek.

Süt ürünleri, et kesimi ve pişirme atölyelerinin yer aldığı okulda öğrenciler; Türk ve dünya mutfakları, hijyen, gıda güvenliği ve mutfak sanatları alanlarında eğitim alacak.

Açılış törenine Bakan Tekin'in yanı sıra Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yahya Ülker, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Valisi Aydın Baruş ve çok sayıda davetli katıldı.

"GASTRONOMİ MİRASIMIZIN GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMASINA KATKI SUNACAK"

"Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yahya Ülker ise eğitime ve topluma katkı sağlamaya önem verdiklerini belirterek, "Dedem Sabri Ülker’den bize emanet kalan değerlerin başında eğitime önem vermek ve topluma fayda sağlamak geliyor. ‘Mutlu Et, Mutlu Ol’ anlayışımızla, gençlerimizin bilgi ve becerilerini geliştirerek kendi geleceklerini kurmalarına destek olmayı önemsiyoruz. Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfımızın Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte yürüttüğü Yemekte Denge Eğitim Projesi’yle bugüne kadar 25 ilde yaklaşık 7 milyon öğrenci, öğretmen ve ebeveyne ulaştık. Ülker Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne desteğimiz de bu uzun soluklu iş birliğimizin doğal bir devamı. Erzurum’un köklü mutfak kültürünü bilimsel bilgi ve uygulamalı eğitimle buluşturan bu okulun, gençlerimizin meslek edinmesine ve gastronomi mirasımızın gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunacağına inanıyoruz. Bir gün dünyanın en iyi mutfaklarında Anadolu’nun lezzetlerini tanıttıklarını görmek bizim için en büyük mutluluk olacak. Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi’ni himayelerine alan Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’ye, projeye öncülük eden Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi ve Milli eğitim Bakanı Yusuf Tekin öncülüğündeki protokol üyeleri liseyi gezdi.

Açılış programına konuşmacıların yanı sıra Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Cumhuriyet Başsavcısı AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı, Ülker ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Taşkın, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, davetliler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.