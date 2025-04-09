Bakan Tekin'den 'tutuklu gençlerle' ilgili açıklama! "Baltalarla gösterilere katılanlar gözaltına alınıyor"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Tunç, İmamoğlu için başlatılan protestolar kapsamında tutuklanan gençlerle ilgili olarak açıklamada bulundu.

"BALTALARLA GÖSTERİLERE KATILANLAR GÖZALTINA ALINIYOR"

Tunç, "Türkiye’de toplumumuzu güvenli bir ortamda yaşatmak için çaba sarf eden güvenlik güçlerimize karşı baltalarla ya da benzeri hukuki ve demokratik hiçbir şekilde izah edemeyeceğimiz protesto hakkı açısından izah edemeyeceğimiz şeylerle gösterilere katılan kişiler, diğer katılan kişilerin demokratik haklarını terörize eden kişiler gözaltına alınıyor. Meseleye böyle bakmak lazım. Ben böyle bakıyorum" dedi.

Bakan Tekin açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi:



"'Protestoya katılan herkes gözaltına alınıyor' şeklinde sunmak yanlıştır. Öyle bir şey yok. Protestolara katılıp demokratik hakkını kullanırken antidemokratik, gayrihukuki şekilde davranan, olağan dışı davrananlar gözaltına alınacaklar. Hukuk sistemi de bunlarla ilgili olarak eğer bir suçları yoksa herhangi bir ceza verilmeyecek. Demokratik bir hakkını kullanırken başka birisinin temel hak ve hürriyetini, yaşam hakkını elinden alacak şekilde davranan kişiler varsa da onlar da hukuk devleti sınırları içerisinde mutlaka hukuki müeyyidelerle karşı karşıya kalması gerekir."