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Bakan Tekin duyurdu: Dünyada ilk kez Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi hazırlandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye'nin öncülüğünde; alanında uzman hukukçular, psikologlar, hekimler, öğretmenler ve elbette çocuklarımızın katılımıyla, dünyada ilk kez Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi hazırlandı" dedi.

Bakan Tekin duyurdu: Dünyada ilk kez Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi hazırlandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "23 Nisan'da önemli bir gündemimiz var. Çocuklarımızın haklarını korumamız gereken en önemli alanlardan biri dijital dünyadır. Dijital dünyanın faydaları kadar risklerini de yetişkinler olarak yönetmek zorundayız. Bu anlayışla, Türkiye'nin öncülüğünde; alanında uzman hukukçular, psikologlar, hekimler, öğretmenler ve elbette çocuklarımızın katılımıyla, dünyada ilk kez Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi hazırlandı. Bugün, tüm dünya çocuklarının üstün yararı için her yetişkini bu sözleşmeyi imzalamaya davet ediyorum" dedi. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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