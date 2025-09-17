HABER

Bakan Tunç: Demokrasi şehitlerimizin kabirlerini Vefa Anıtına dönüştürdük

Yassıada'da 16–17 Eylül 1961’de idam edilen dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın ilk defin yerleri olan ve İmralı Adasındaki şehitlik yeniden düzenlendi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Demokrasi şehitlerimizin İmralı'daki kabirlerini Vefa Anıtı'na dönüştürdük" dedi.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yeni anıt, mimarisi ve peyzajıyla dikkat çekiyor. Uzaktan lale formuyla masumiyeti ve Allah’ın birliğini simgeleyen yapı, Ayyıldız’ın altında birleşen üç sütun, milletin hizmetinde geçirilen bir ömrü ve altındaki küre, ülkeyi muasır medeniyetlerin üzerine çıkarma gayretlerini temsil ediyor.

Sütunların yükseklikleri yaşlarını temsilen Menderes için 6,2 metre (62), Zorlu için 5,1 metre (51) ve Polatkan için 4,6 metre (46) olarak yapıldı. Ayyıldız simgesi sütunlarla idam edildikleri 1961 yılına atıf olarak 19,61° açı yapacak şekilde konumlandırıldı. Açıklamada, "Peyzaj düzeninde; 10 Mavi Servi ve 10 Spiral Servi Menderes’in 10 yıllık Başbakanlığını, 19 Defne kurduğu 19. Hükümeti, üçlü öbekler halinde dikilen Kocayemiş ve Defne ağaçları üç ismin ortak kaderini simgelemektedir. Kırmızı güller, bağımsızlık ve demokrasi uğruna yapılan fedakârlıkları temsil etmektedir. Mezar taşları ve sergi bölümü için Aydın mermeri, kaide için ise Türk bayrağındaki kırmızıya ithafen vişne mermeri kullanılmıştır" denildi.

‘VEFA ANITINA DÖNÜŞTÜRDÜK’

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Demokrasi şehitlerimizin İmralı'daki kabirlerini Vefa Anıtı'na dönüştürdük. 27 Mayıs darbesinin karanlık günlerinde, cunta mahkemelerinin haksız ve hukuksuz kararlarıyla idama mahkûm edilen merhum Başbakanımız Adnan Menderes ile Bakanlarımız Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan, milletimizin gönlünde ebedî demokrasi şehitleri olarak yaşamaya devam ediyor. İstanbul Topkapı’daki Anıt Mezar’a nakledilmeden önce yaklaşık 30 yıl boyunca İmralı Adası’nda medfun bulunan şehitlerimizin kabirlerini Adalet Bakanlığı olarak vefa borcumuz gereğince yeniledik. Demokrasi şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, milletimizin iradesine ve demokrasiye sahip çıkma kararlılığımızı yineliyoruz. Aziz milletimiz, iradesine ve demokrasisine kasteden darbelere asla boyun eğmedi, eğmeyecek" ifadelerini kullandı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Yılmaz Tunç
