Bakan Tunç'tan Özgür Özel'e yanıt: 'Elimde belgeler var diyor, o zaman belgeleri bekletme'

Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili açıklama yapan Bakan Tunç, 'Yangında hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Otel yangınıyla ilgili gerekli yargı süreci devam ediyor. İTÜ'den bilirkişiler görevlendirildi. Birileri yargıdan kaçırıldı dendi. Kaçırılmadı. İTÜ raporu sonucu sorumlular belirlendi. Yargılama devam ediyor. Birtakım dezenformasyonlar yapıldı ama böyle bir durum söz konusu değil. Kim sorumluysa 78 canın hesabını vermeli. Bağımsız ve tarafsız yargı görevini yapacak.' dedi.

İsrail'in Gazze'yi işgal planıyla ilgili de konuşan Bakan Tunç, "Böyle bir manzarada sözün bittiği yerdeyiz. İsrail terör devletidir. Ona devlet demek mümkün değil. Maalesef uluslararası hukuka aykırı bir sekilde aldıkları sözlerin kararı. İsrail bir soykırım politikası işliyor. Oradaki mazlum insanlara işkence ediyor. Soykırım işlenirken batılı ülkeler İsrail'e destek verdiler. Uluslararası sistem işlemiyor, kuruluşlar etkisiz. " ifadelerini kullandı.

"220 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI"

Sahte imza ile ilgili gelişmeler nelerdir? sorusuna ise Tunç, "Bu soruşturmayı başlatan yargımız. 13 Ağustos'ta yapılan ihbarla başlayan bir süreç söz konusu. Bunu çıkaran yargı. Kamuoyunda dezenformasyon yapılıyor. Bu çetenin ortaya çıkarılması ile ilgili olarak Nakara Cumhuriyet Başsavcılığı etkin bir soruşturma başlatılıyor. BU kapsamda gizli yürütülen bir soruşturma. Gözaltılar yapıldı ve operasyonlarda gözaltına alınan 220 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 190 hakkında kamu davası açıldı, 37 kişi tutuklandı. 150 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma gizli ama bir mağduriyet oluşturulmaması adına tüm tedbirler alındı. Bu sahte belgelerle herhangir bir işlem yapılamadı. UYAP sistemi dünya çapında gelişmiş bir sistem. Sürekli test edilen dünyanın en güçlü sistemlerinden .

"ELİMDE BELGELER VAR DİYOR, BELGELERİ BEKLETME"

Özel'in İBB Borsası iddiasıyla ilgili konuşan Tunç şunları söyledi;

"Dosyanın içeriğini bilmeden bir takım beyanlarla adli soruşturmaları siyasi maksatla yapılıyormuş gibi bir izlenim uyandırmaya çalıştı. Özellikle bu soruşturmalar devam ederken itirafçı beyanları, birtakım CHP'lilerin beyanlarıyla ortaya çıkan soruşturmalar bunlar. Dijital kayıtlar ve ulaşılan belgeler ışığında soruşturma genişletildi. İtirafçı beyanları, kolluk kayıtları tüm bunları göz arda ederek burada suç yoktur demek bir kere hukuk devletinde olmaz. Soruşturmanın sonucunu beklememiz gerek. Kimse peşinen suçlu ilan edilemez. Yargılama sonucu belli olacaktır. Dosyanın içeriğini bilmeden yargıyı töhmet altında bırakmamak lazım. Kanıtları ilgili yerlere ulaştırırsınız bunun gereği yapılır. Propaganda yapmak yerine mitinglerde Hakimler Savcılar Kurulu'nun huzuruna getirmek gerek. Elimde belgeler var diyor, o zaman belgeleri bekletme getir."

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

İBB soruşturmasında bazı savcı ve avukatların borsa oluşturduğunu öne süren CHP lideri Özgür Özel, ellerinde kanıt olduğunu belirtirken şunları söylemişti:

"Mesleklerini kötüye kullanan bazı savcılar, elçileri avukatlar aracılığı ile tutuklularla görüşüp 'Şunları söyleyeceksin, şu kadar da para vereceksin' diyerek bir çetenin İBB Davası borsası oluşturduğunun kanıtlarının da elimizde olduğunu Türkiye'ye ilan ediyorum. Bir avukat, adı M.Y. Bir avukatın, bir avukatın gezip şirketleri, 'Sana da şu gelebilir, bu gelebilir. Şöyle yaparsan seni kurtarırım.' dediğini, bazı tutukluların aileleriyle temas kurduklarını, hatta bugün içeride olan bir tutuklunun geçmişte bunlarla görüştüğünü, bu avukatın dediği parayı bankadan çektiğini, dekont elde, bu avukatın yolladığı kişilere banka şubesinde teslim ettiğini, tarih belli, saat belli, dekont belli, kamera kayıtları orada. Ve bu kişilerin bu parayı alıp avukata götürdüklerini, avukatın bir savcının ismini açıkça söyleyerek "Bu ifadeleri şu gün bu kişi gelip şu ifadeyi verecek" dediğini, bu dediğinin gerçekten de o dediği gün olduğunu, bu ispatla diğerlerine bir şeyler yaptırdığını, yetmez, bu kişileri telefonda kısa da olsa savcıyla görüştürdüğünü bilmiyorum. Bilmiyorum, elimde kanıtım var. Bunu yarın Hakimler Savcılar Kurulu'na veriyorum."