Bakan Tunç: "Gebze'de çöken binayla ilgili adli soruşturma çok yönlü devam ediyor"

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde beş kişilik Bilir ailesinin yaşadığı 7 katlı binanın çökmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi enkazdan sağ olarak çıkartıldı. Kalan iki kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ederken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Tunç, Kocaeli'deki bina çökmesiyle ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma çok yönlü olarak devam ettiğini söyledi.

Mustafa Fidan

5 kişilik Bilir ailesi enkazın altında kaldı. Yapılan arama-kurtarma çalışmalarında iki kardeşin cansız bedenine ulaşılırken, 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ olarak enkazın altında çıkartıldı. Enkaz altında kalan 2 kişiyi kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

BAKAN TUNÇ'TAN GEBZE'DE ÇÖKEN BİNAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Gebze'de 5 kişilik ailenin yaşadığı binanın sabah saatlerinde bilinmeyen bir sebeple çökmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti, iki kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Tunç, "Sorumluların tespiti için adli süreç titizlikle sürdürülüyor" ifadesini kullandı.

"ADLİ SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ OLARAK DEVAM EDİYOR"

Bakan Tunç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana gelen bina çökmesiyle ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir.

Hepimizi derin bir üzüntüye sevk eden bu elim olayda hayatını kaybeden iki evladımıza Allah’tan rahmet, yaralı olarak kurtarılan evladımıza acil şifalar diliyorum.

Enkaz altında bulunan anne ve babanın da sağ salim kurtarılmasını temenni ediyorum.

Devletimizin tüm kurumları ilk andan itibaren büyük bir gayret ve özveriyle çalışmalarını sürdürmektedir.

"BİLİRKİŞİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ"

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılabilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında inşaat mühendisleri, jeofizik mühendisi ve mimardan oluşan bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir.

Bilirkişi heyeti, kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından derhal olay yerindeki gerekli incelemelerine başlayacaktır.

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular ve bilirkişi incelemeleri doğrultusunda olayın nedenleri ve sorumlularının tespiti için adli süreç titizlikle sürdürülecektir."

