Gebze'de bina çökmüştü! Felaket anı saniye saniye kamerada

Türkiye güne korkunç bir haberle uyandı. Kocaeli Gebze'de 7 katlı bina henüz bilinmeyen sebepten dolayı çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi ve arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

5 KİŞİLİK BİLİR AİLESİ ENKAZ ALTINDA KALDI

İlk iki katında eczane olduğu belirtilen binanın yakın çevresinde ise metro çalışması olduğu aktarıldı. Yetkililer yaptıkları açıklamada 5 kişilik Bilir ailesinin enkaz altında kaldığını belirtti.

VALİ AKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "Bina 2012 yılında yapılmış. Çökmenin neden kaynaklandığıyla alakalı araştırmalar devam ediyor. Bir ailenin binada olduğunu değerlendiriyoruz. Aile, baba ve 3 çocukları var. Arkadaşlarımız bir ses aldı, o kişiye ulaşmaya çalışıyor. 375 kişi arama-kurtarma çalışmasına katılıyor. Binayla ilgili herhangi bir ihbar bulunmuyor" dedi.

2 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI, ABLALARI SAĞ OLARAK ÇIKARTILDI

Öte yandan yapılan arama kurtarma çalışmalarının sonucunda 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ olarak kurtarıldı. Dilara'nın 12 yaşındaki kardeşi Muhammet Emir ile 14 yaşındaki kardeşi Nisa'nın ise cansız bedenlerine ulaşıldı. Üç kardeşin aynı odada kaldığı aktarıldı.

Enkaz altında kalan iki kişiyi arama - kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

BİNANIN YIKILMA ANI ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca binanın yıkılma anına ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde binanın büyük bir gürültüyle yıkıldığı ve hemen ardından etrafı yoğun bir toz bulutunun kapladığı görülüyor. Çökmenin ardından vatandaşların hızla olay yerine koştuğu da görüntülere yansıdı.