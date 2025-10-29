HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gebze'de bina çökmüştü! Felaket anı saniye saniye kamerada

İçerik devam ediyor
Melih Kadir Yılmaz

Türkiye güne Gebze'de çöken bina haberiyle uyanmıştı. 5 kişilik Bilir ailesi enkazın altında kaldı. Yapılan arama-kurtarma çalışmalarında iki kardeşin cansız bedenine ulaşılırken, 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ olarak enkazın altında çıkartıldı. Enkaz altında kalan 2 kişiyi kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Öte yandan binanın çökme anına ait görüntüler de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Türkiye güne korkunç bir haberle uyandı. Kocaeli Gebze'de 7 katlı bina henüz bilinmeyen sebepten dolayı çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi ve arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

5 KİŞİLİK BİLİR AİLESİ ENKAZ ALTINDA KALDI

İlk iki katında eczane olduğu belirtilen binanın yakın çevresinde ise metro çalışması olduğu aktarıldı. Yetkililer yaptıkları açıklamada 5 kişilik Bilir ailesinin enkaz altında kaldığını belirtti.

Gebze de bina çökmüştü! Felaket anı saniye saniye kamerada 1

VALİ AKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "Bina 2012 yılında yapılmış. Çökmenin neden kaynaklandığıyla alakalı araştırmalar devam ediyor. Bir ailenin binada olduğunu değerlendiriyoruz. Aile, baba ve 3 çocukları var. Arkadaşlarımız bir ses aldı, o kişiye ulaşmaya çalışıyor. 375 kişi arama-kurtarma çalışmasına katılıyor. Binayla ilgili herhangi bir ihbar bulunmuyor" dedi.

Gebze de bina çökmüştü! Felaket anı saniye saniye kamerada 2

2 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI, ABLALARI SAĞ OLARAK ÇIKARTILDI

Öte yandan yapılan arama kurtarma çalışmalarının sonucunda 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ olarak kurtarıldı. Dilara'nın 12 yaşındaki kardeşi Muhammet Emir ile 14 yaşındaki kardeşi Nisa'nın ise cansız bedenlerine ulaşıldı. Üç kardeşin aynı odada kaldığı aktarıldı.

Gebze de bina çökmüştü! Felaket anı saniye saniye kamerada 3

Enkaz altında kalan iki kişiyi arama - kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Gebze de bina çökmüştü! Felaket anı saniye saniye kamerada 4

BİNANIN YIKILMA ANI ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca binanın yıkılma anına ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde binanın büyük bir gürültüyle yıkıldığı ve hemen ardından etrafı yoğun bir toz bulutunun kapladığı görülüyor. Çökmenin ardından vatandaşların hızla olay yerine koştuğu da görüntülere yansıdı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir açıklarında 51 düzensiz göçmen yakalandı, 84 göçmen kurtarıldıİzmir açıklarında 51 düzensiz göçmen yakalandı, 84 göçmen kurtarıldı
Otomobilin çarptığı genç sağlık teknisyeni hayatını kaybettiOtomobilin çarptığı genç sağlık teknisyeni hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Gebze bina enkaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Acı haber geldi

Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Acı haber geldi

Trump, İsrail’in ateşkese rağmen Gazze’ye neden yeniden saldırdığını duyurdu: ‘Hiçbir şey tehlikeye atmayacak’

Trump, İsrail’in ateşkese rağmen Gazze’ye neden yeniden saldırdığını duyurdu: ‘Hiçbir şey tehlikeye atmayacak’

Erman Toroğlu ve Emre Bol'dan olay yaratan Zorbay Küçük açıklaması!

Erman Toroğlu ve Emre Bol'dan olay yaratan Zorbay Küçük açıklaması!

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'sinin takipçi sayısı bir anda uçtu! Yaşı şaşırttı

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'sinin takipçi sayısı bir anda uçtu! Yaşı şaşırttı

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Altından çıkan yöneldi 'Düşmeye başladığı an telefonlar çaldı' Konuttan sonra sıra ona geldi

Altından çıkan yöneldi 'Düşmeye başladığı an telefonlar çaldı' Konuttan sonra sıra ona geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.