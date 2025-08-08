HABER

Bakan Tunç: 'Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı' ilanı yayımlandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personelin katılacağı ‘Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı’ ilanının yayımlandığını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Adalet hizmetlerimizin daha etkin, eksiksiz ve kesintisiz sürdürülmesinde en önemli unsurun insan olduğu bilinciyle çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Adaletin tecellisi yolunda özveriyle görev yapan adalet teşkilatımızdaki her bir çalışma arkadaşımızın kariyer hedeflerini destekliyoruz.

BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

Bu yıl içerisinde açılacağını müjdelediğimiz Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personelimizin katılacağı “Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı” ilanını yayımladık. Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavını 29.11.2025 Cumartesi günü yapacağız. Sınava ilişkin başvurular 25.08.2025 tarihinde başlayacak olup 15.09.2025 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Sınav sürecinin tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, sınava katılacak adaylara şimdiden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

(DHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

