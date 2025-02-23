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Bakan Tunç'tan açıklama: "Bu bir af değil, eşitlik ilkesi açısından bir düzenleme yapılabilir"

23.02.2025 19:03
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, af konusunda dair basına yansıyan iddialara açıklama getirdi. Bakan Tunç, "Bu af değil, eşitlik ilkesi açısından bir düzenleme yapılabilir ama bu bir af değil. Düzenlemeyle pandemi döneminde çıkartılan kovid yasasından yararlanamayanlara hak tanınması amaçlanıyor." dedi.

Bakan Tunç'tan açıklama: "Bu bir af değil, eşitlik ilkesi açısından bir düzenleme yapılabilir"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti 8. Büyük Olağan Kongresi sırasında tv100 canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, af tartışmaları hakkında açıklamalarda bulunarak, burada eşitlik ilkesi açısından bir düzenleme yapılabileceğini bildirdi.

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"TAKDİR TBMM'NİN"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç , "Bugün basına yansıyan af değil bu. Kovid yasasından faydalanamayan cezaevinde bulunanlar yararlanmıştı. Ama suç tarihi bakımından cezaevinde bulunanlardan daha önce suç işleyenler bundan yararlanamadı. Bu konuda onların bir talepleri var. Bunun takdiri Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde. Burada eşitlik ilkesi açısından bir düzenleme yapılabilir ama bu bir af değil." ifadelerini kullandı.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Yılmaz Tunç
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