Bakan Tunç'tan Avrupalı mevkidaşlarının önünde Gazze vurgusu: "Masum sivillerle birlikte insanlık da ölüyor"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Avrupalı mevkidaşlarının önünde yaptığı konuşmayla dünyanın dikkatini bir kez daha Gazze'ye çekti. Bakan Tunç konuşmasında "Gazze’de masum sivillerle birlikte insanlık ölmektedir" mesajıyla dikkat çekti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı kapsamında "1959'dan Dijital Çağa: Dijital Yollarla Adli İşbirliğinin Modernleştirilmesi" konulu oturumda konuşma gerçekleştirdi. Bakan Tunç'un konuşmasında 'Gazze' vurgusu ön plana çıktı.

"MASUM SİVİLLERLE BİRLİKTE İNSANLIK ÖLMEKTEDİR"

Malta’da düzenlenen konferansta Gazze hakkında dikkat çeken mesajlar veren Bakan Tunç'un konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

  • Filistin topraklarında, masum sivillerin, kadınların, çocukların bombalar altında hayatlarını kaybettiği, temel yaşam haklarının yok sayıldığı bir soykırım işlenmektedir.

  • Gazze’de masum sivillerle birlikte insanlık ölmektedir.

  • Sadece son 2 yılda; 65 binden fazla masum insanın öldürüldüğü bir ortamda insan haklarından bahsetmek, 20 bine yakın çocuğun katledildiği bir ortamda çocuk haklarından konuşmak, 10 binin üzerinde kadının öldürüldüğü bir ortamda kadın haklarına vurgu yapmak, 250’den fazla gazetecinin öldürüldüğü bir ortamda basın özgürlüğünü ele almak mümkün olabilir mi?

"KİM KORUYACAK MASUM İNSANLARI?"

  • Kim koruyacak yeni doğmuş bebekleri? Kim koruyacak açlıktan ölüme terk edilen çocukları? Kim koruyacak gözü yaşlı kadınları, anneleri? Kim koruyacak masum insanları?

  • Onları; adaletin dili olan, haksızlıklardan hesap soran uluslararası hukuk koruyacak! Harekete geçmesi gereken uluslararası kuruluşlar koruyacak! En önemlisi insanlığın sarsılmaz onuru koruyacak!

"ULUSLARARASI HUKUKA OLAN GÜVENİ DE SARSMAKTADIR"

  • Gazze’de yaşanan katliamlar ve soykırım; uluslararası kurumları etkisiz kılmakta, hukukun işlevsiz kaldığını gözler önüne sermekte, uluslararası hukuka olan güveni de sarsmaktadır. Temel insan hakları ilkeleri, coğrafyası ve inancı ne olursa olsun her insan için geçerlidir, her zaman geçerli olmalıdır. Bu değerlerin, Filistin’deki masumların çığlıkları karşısında da aynı kararlılıkla savunulması aynı zamanda ahlaki bir sorumluluktur.

"TÜRKİYE OLARAK HER ZAMAN; ADALETİN, HAKKIN VE HAKİKATİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

  • Filistin halkının meşru haklarının korunması; uluslararası hukukun, bölgesel barışın, insanlığın temel gereğidir.
  • Herhangi bir yerdeki adaletsizlik, her yerde adalete yönelik bir tehdittir.
  • Adaletin ve insan onurunun korunması, sınır tanımaz, tanımamalıdır.
  • Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her zaman; adaletin, hakkın ve hakikatin yanında olmaya devam edeceğiz.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
