Bakan Tunç'tan Avrupalı mevkidaşlarının önünde Gazze vurgusu: "Masum sivillerle birlikte insanlık da ölüyor"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı kapsamında "1959'dan Dijital Çağa: Dijital Yollarla Adli İşbirliğinin Modernleştirilmesi" konulu oturumda konuşma gerçekleştirdi. Bakan Tunç'un konuşmasında 'Gazze' vurgusu ön plana çıktı.
"MASUM SİVİLLERLE BİRLİKTE İNSANLIK ÖLMEKTEDİR"
Malta’da düzenlenen konferansta Gazze hakkında dikkat çeken mesajlar veren Bakan Tunç'un konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:
"KİM KORUYACAK MASUM İNSANLARI?"
"ULUSLARARASI HUKUKA OLAN GÜVENİ DE SARSMAKTADIR"
- Gazze’de yaşanan katliamlar ve soykırım; uluslararası kurumları etkisiz kılmakta, hukukun işlevsiz kaldığını gözler önüne sermekte, uluslararası hukuka olan güveni de sarsmaktadır. Temel insan hakları ilkeleri, coğrafyası ve inancı ne olursa olsun her insan için geçerlidir, her zaman geçerli olmalıdır. Bu değerlerin, Filistin’deki masumların çığlıkları karşısında da aynı kararlılıkla savunulması aynı zamanda ahlaki bir sorumluluktur.
"TÜRKİYE OLARAK HER ZAMAN; ADALETİN, HAKKIN VE HAKİKATİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
- Filistin halkının meşru haklarının korunması; uluslararası hukukun, bölgesel barışın, insanlığın temel gereğidir.
- Herhangi bir yerdeki adaletsizlik, her yerde adalete yönelik bir tehdittir.
- Adaletin ve insan onurunun korunması, sınır tanımaz, tanımamalıdır.
- Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her zaman; adaletin, hakkın ve hakikatin yanında olmaya devam edeceğiz.
