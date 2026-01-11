Bakan Tunç'tan cezaevleri açıklaması: "Hükümlülerin hem üretime katılmalarını hem de ıslah olmalarını sağlıyoruz"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu bünyesinde yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Tunç, Türkiye genelinde 378 İşyurdu Müdürlüğü, 3 binden fazla üretim tesisi ve 200’ün üzerinde iş kolunda faaliyet yürütüldüğünü belirtti. İşyurtları kapsamında 92 satış mağazasında üretilen ürünlerin vatandaşlarla buluşturulduğunu ifade etti.

Hükümlülere atölye ve tesislerde mesleki eğitim verildiğini kaydeden Tunç, bu sayede hükümlülerin hem üretime katıldığını hem de topluma kazandırılmasının hedeflendiğini söyledi. Çalışmaların milli ekonomiye katkı sağladığını vurguladı.