Bakan Tunç'tan dikkat çeken açıklama! "Al gülüm ver gülüm dönemi sona erdi"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun eski yapısının demokratik hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığını belirterek, 2017 yılında yapılan Anayasa değişikliğiyle HSK üyelerinin seçiminde ‘Al gülüm ver gülüm’ döneminin sona erdiğini söyledi.

Recep Demircan

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Afyonkarahisar’da düzenlenen HSK Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısında yaptığı konuşmada Hâkimler ve Savcılar Kurulunun yapısını daha demokratik hale getirdiklerini söyledi.

Bakan Tunç, geçmişte HSK üyelerinin büyük bölümünün Yargıtay ve Danıştay tarafından seçildiğini, Kurulun da aynı yüksek yargı organlarının üyelerini belirlediğini hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Eskiden HSK üyelerinin çoğunluğunu Yargıtay ve Danıştay seçerdi. HSK da gidip yine Yargıtay ve Danıştay üyelerini belirlerdi. Tam anlamıyla bir ‘al gülüm ver gülüm’ düzeniydi. Bugün sistemi eleştirenlerin önce geçmişteki bu tabloya bakması gerekir.”

“YARGI BAĞIMSIZLIĞINI GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Tunç, 2017 Anayasa değişikliğiyle hayata geçirilen yeni modelin yargı bağımsızlığını güçlendiren bir reform olduğunu vurguladı.

Bakan Tunç, 13 üyeden oluşan HSK’nın bugün; yasama, yürütme ve yüksek yargı organlarının katkı sunduğu dengeli bir modelle çalıştığını belirterek şu bilgileri verdi:

“Yargıtay’dan 3 üye, Danıştay’dan 1 üye; üniversitelerin hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ve avukatlar arasından 3 üye olmak üzere toplam 7 üye Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından nitelikli çoğunlukla seçiliyor. Adli ve idari yargıdaki 1. sınıf hâkim ve savcılar arasından belirlenen 4 üye ise halkın oylarıyla seçilen yürütmenin başı, Cumhurbaşkanımız tarafından belirleniyor.”

Tunç, bu yapının kuvvetler ayrılığı ilkesine uygun olduğunu belirterek, “HSK’nın bugünkü yapısı; yasama, yürütme ve yüksek yargının ortak iradesini yansıtan, çoğulcu ve temsil kabiliyeti yüksek bir sistemdir. Asıl demokratik hukuk devletini tahkim eden yapı, 2017’de hayata geçirilen bu reformdur.” dedi.

Adalet Bakanı Tunç, HSK’nın yeni yapısının yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını güçlendirdiğini belirterek, “Demokratik hukuk devletini daha da güçlendiren bu reform adımlarını, aynı kararlılık ve aynı vizyonla sürdürmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Yılmaz Tunç Adalet Bakanı
